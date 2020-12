Erop of eronder voor Hanne: verovert ze na het hart van Sven ook dat van zijn vrienden?

Slaagt Hanne voor de grote 'test'? De 22-jarige vrolijke Brugse heeft ondertussen al enkele dates met gentleman Sven achter de rug en staat op maandag 21 december om 20.40 uur voor een nieuwe vuurdoop: Sven ontvangt zijn vlam op zijn appartement ťn zijn beste vrienden komen langs om kennis te maken met haar.

'Mijn vrienden zijn een belangrijk deel van mijn leven. Jarenlang hebben ze zo veel gedaan voor mij. Dus het is wel heel belangrijk dat dat hier in orde komt en dat het klikt tussen hen.' Als het van Sven zelf afhangt, vinkt Hanne alle boxjes op zijn wishlist af. Wordt het een geslaagde ontmoeting en durft het duo eindelijk de termen 'koppel' en 'relatie' in de mond nemen?

Julia en Maxime hadden twee weken geleden hun eerste date. Een geslaagde, maar Julia hoopt wel dat Maxime nu wat meer gaat praten. Ze hebben mekaar niet veel meer gehoord aangezien Maxime op scoutskamp was en hij daar amper bereik had. 'Ik ben overal gaan kijken of ik wifi had, zelfs tot in de bossen'. Het eerste wat hij deed bij thuiskomst? Julia een bericht sturen dat hij haar gemist had. Gewapend met een bloemetje komt hij bij haar thuis aan, waar hij meteen oog in oog staat met zijn misschien wel toekomstige schoonvader.

De kijker maakt op maandag 21 december kennis met de 26-jarige nieuwkomer Stijn, die ASS en een licht verstandelijke beperking heeft. Stijn heeft een zwak voor alles wat te maken heeft met klassieke muziek, opera en chique kostuums, liefst die uit het Victoriaanse tijdperk. En dat zal zijn date Sarah geweten hebben. Terwijl Stijn zijn styling tot in de puntjes verzorgt, zorgen Karen en Ruth ervoor dat Sarah en Stijn voor één dag kasteeldame en kasteelheer mogen spelen in een pràchtig pand. De ideale setting voor een romantische date, niet?

