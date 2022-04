Erop of eronder in 'Huis Gemaakt': voor welke koppels in Antwerpen en Beringen eindigt de woondroom?

Alexia & Emiel en Ines & Sebastien kunnen opgelucht ademhalen. Zij overtuigden de jury van hun plannen met het Boortmeerbeekse huis en sloopten al meteen de eerste muren.

Voor de koppels in Antwerpen en Beringen is het op dinsdag 12 april D-day in 'Huis Gemaakt'. Ook zij werkten dag en nacht door om hun plannen in een oogstrelende maquette te gieten. Juryleden Cerina, Hadisa en Gert staan voor een bikkelharde beslissing, want per locatie zullen slechts twee van de drie koppels aan de ruwbouwwerken mogen beginnen. Het is dus erop of eronder…

In Antwerpen kiezen Cedric & Anaïs heel gedurfd voor een keuken in het licht van de zolder. Lien & Melvin willen hun hele gelijkvloers reserveren voor een kantoorruimte en Charlotte & Sky trekken resoluut de kaart van de gezelligheid. Drie ver uit elkaar liggende concepten, waarvan er één onherroepelijk moet opgeborgen worden.

En dat geldt ook voor Beringen, waar drie koppels met verschillende wensen strijden om het pand. Melanie & Didier weten duidelijk wat ze willen: de hele plattegrond omgooien en de Amerikaanse country vibe naar binnen brengen. Eline & Younes werken de nacht door aan hun maquette die een mix is tussen 'industrieel, funky en hippie'. Yasmine & Mattia gaan voor een Marokkaans-Italiaans interieur, waarbij elke ruimte een andere beleving heeft. Welke twee koppels mogen aan de verbouwingen starten?

Nadien is het tijd voor het echte werk en wordt op de verschillende locaties de sloophamer bovengehaald. De koppels krijgen zeven weekends de tijd om het pand te strippen en te zorgen voor nieuwe leidingen, de afvoer en ventilatie. Maar zullen ze hun plannen met elkaar kunnen verzoenen? In Antwerpen en Beringen steken de eerste discussies de kop op. 'Onze maquettes zijn zo verschillend dat er geen middenweg is. We kunnen hier nog zes uur staan discussiëren, maar we gaan er niet uitkomen', luidt het bij één koppel in Antwerpen. 'Wij gaan niet plooien', aldus het andere.

Ook in Boortmeerbeek is de sloop volop aan de gang. Voor het eerste werfbezoek heeft Dina een cadeautje meegebracht dat luistert naar de naam Johny. De werfleider geeft de koppels een les ‘vloeren uitbreken’ en nuttige tips om veilig aan de slag te gaan. 'Het kost je misschien een halve dag om deze beveiligingen aan te brengen, maar het kost je maar één seconde om naar beneden te vallen.' Emiel bewijst alvast dat hij van aanpakken weet en gaat als een bruut tekeer met de afbraakwerken. 'Als er een tweede Emiel was geweest, dan hadden we al lang geen eerste verdieping meer', lacht Alexia.

Erop of eronder in 'Huis Gemaakt': voor welke koppels in Antwerpen en Beringen eindigt de woondroom?

'Huis Gemaakt', dinsdag 12 april om 20.35 uur bij VTM.