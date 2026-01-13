Dit zijn de bekende Vlamingen voor de tweede week van ‘De Dag van Vandaag’
Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
'Huizenjagers' trekt voor laatste week richting Vlaamse Ardennen

Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord in 'Dealen met Coke'

dinsdag 13 januari 2026
Foto: Play - © Play Media 2026

In de tweede aflevering van 'Dealen Met Coke' slaagt Eric Goens erin om een Colombiaanse huurmoordenaar voor z'n camera te krijgen. Mario is lid van de Clan del Golfo, het grootste drugskartel ter wereld, en slaagt er al 32 jaar in om uit de handen van de politie te blijven.

De man wou eerst ingenieur worden, maar door geldnood belandde hij in het criminele milieu. Op z'n 14e kreeg hij de opdracht om een plaatselijke politicus om te leggen. Sindsdien is hij actief als huurmoordenaar en blijven de opdrachten binnenstromen: 'Ik heb al zo veel mensen vermoord dat ik de tel ben kwijtgeraakt. Soms moest ik vijf mensen in één week vermoorden. Een van de moeilijkste dingen die ik moest doen, was een kind uit de armen van de moeder rukken en vermoorden. Het is niet gemakkelijk om huurmoordenaar te zijn, maar het is wat ik goed kan. Sommigen hebben talent om te zingen, ik om te vermoorden. Omdat er geen andere uitweg meer is, probeer ik op te klimmen in de clan. Ik weet te veel, dus weggaan is geen optie.'


Niet alleen in Colombia, maar ook in België wordt de oorlog tussen drugsbendes steeds vaker openlijk op straat uitgevochten, vooral in de strijd om lucratieve verkooppunten. Begin vorig jaar volgden de schietpartijen elkaar in snel tempo op. Metrostation Clemenceau veranderde zowaar in een oorlogszone. In Anderlecht kwam een 17-jarige dealer om het leven en werd een kopstuk neergestoken, op pleinen vielen schoten, waarbij nietsvermoedende voorbijgangers plots in de vuurlinie terechtkwamen… Commissaris van de gerechtelijke federale politie legt uit hoe dat komt: 'Het probleem is dat er veel te veel geld mee gemoeid is. Als je weet dat een verkooppunt ongeveer €10.000 per dag kan opbrengen… Op het einde van de maand zit je gemakkelijk aan €300.000 per verkooppunt. Het gaat hier om de oorlog om die verkooppunten, gewoonweg omdat ze zodanig veel geld opleveren.'


'Dealen Met Coke', woensdag 14 januari om 21.15 uur op Play.


Dealen Met Coke op tv
Woensdag 14 januari 2026 om 21u15  »
Play 4
Eric Goens kamt alle uithoeken van de internationale drugshandel uit. De reeks zorgt voor een wake-up call en legt bloot hoe complex, gevaarlijk én mensonterend het circuit achter 1 lijntje cocaïne is.
Zondag 18 januari 2026 om 22u10  »
Play 4
Eric Goens kamt alle uithoeken van de internationale drugshandel uit. De reeks zorgt voor een wake-up call en legt bloot hoe complex, gevaarlijk én mensonterend het circuit achter 1 lijntje cocaïne is.
Woensdag 21 januari 2026 om 21u15  »
Play 4
Eric Goens kamt alle uithoeken van de internationale drugshandel uit. De reeks zorgt voor een wake-up call en legt bloot hoe complex, gevaarlijk én mensonterend het circuit achter 1 lijntje cocaïne is.
Dinsdag 20 januari 2026 om 23u10  »
Play 4
Eric Goens kamt alle uithoeken van de internationale drugshandel uit. De reeks zorgt voor een wake-up call en legt bloot hoe complex, gevaarlijk én mensonterend het circuit achter 1 lijntje cocaïne is.
Dinsdag 13 januari 2026 om 23u25  »
Play 4
Eric Goens kamt alle uithoeken van de internationale drugshandel uit. De reeks zorgt voor een wake-up call en legt bloot hoe complex, gevaarlijk én mensonterend het circuit achter 1 lijntje cocaïne is.

Het Beste Uit De Evergreen Top 1000
CD
MNM Big Hits - Best Of 2025
CD
Helmut Lotti Goes Classic
CD
Persbericht Play
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
Meer artikels over Bargoens
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Een Goed Jaar' (Streamz/VTM)

In een landhuis ontdekken Lenny en Erik per toeval een verborgen kelder van het verzet met wapens en briefpapier voor het maken van valse documenten. Bij het ledigen van een vooroorlogse fles wijn uit de kelder krijgt het duo een wild idee.

'Een Goed Jaar', om 21.50 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 21:30
    De dag van vandaag
    19:00
    VRT NWS journaal 19u
  • 21:25
    Bardot
    13:00
    Winterbeelden
  • 21:00
    Geen uitzending
    14:20
    Sarah zingt
  • 20:40
    Winter Vol Liefde
    19:00
    VTM Nieuws
  • 20:35
    Schiphol Airport
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    Exodus: Gods and Kings
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    Columbo
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:25
    The Endgame
    18:45
    9-1-1: Lone Star
  • 21:30
    The X-Files
    10:00
    Joe
  • 21:15
    De Rechtbank
    19:10
    Blind Gekocht
  • 21:25
    The Way Home
    18:45
    Family Law
  • 21:30
    Seal Team
    18:50
    Bar Rescue
  • 21:40
    Komen eten
    18:45
    Retour Masters
  • 21:25
    World's Most Evil Killers
  • 21:35
    Z-Beurs
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:36
    Hobbyklus
    13:00
    Geen Nieuws - Goed Nieuws
  • 21:40
    Sarah's Sweet Table
  • 21:00
    Art Detectives
    12:00
    Recipes for Love and Murder
  • 21:35
    Lie to Me
    18:45
    First Dates Australia
  • 21:35
    Het Familiediner
    19:00
    Een huis vol
  • 21:20
    Focus
    18:30
    Noord-Zuid-Oost-West
  • 21:25
    Woonkoorts
    19:00
    NOS Jeugdjournaal