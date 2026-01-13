Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord in 'Dealen met Coke'

In de tweede aflevering van 'Dealen Met Coke' slaagt Eric Goens erin om een Colombiaanse huurmoordenaar voor z'n camera te krijgen. Mario is lid van de Clan del Golfo, het grootste drugskartel ter wereld, en slaagt er al 32 jaar in om uit de handen van de politie te blijven.

De man wou eerst ingenieur worden, maar door geldnood belandde hij in het criminele milieu. Op z'n 14e kreeg hij de opdracht om een plaatselijke politicus om te leggen. Sindsdien is hij actief als huurmoordenaar en blijven de opdrachten binnenstromen: 'Ik heb al zo veel mensen vermoord dat ik de tel ben kwijtgeraakt. Soms moest ik vijf mensen in één week vermoorden. Een van de moeilijkste dingen die ik moest doen, was een kind uit de armen van de moeder rukken en vermoorden. Het is niet gemakkelijk om huurmoordenaar te zijn, maar het is wat ik goed kan. Sommigen hebben talent om te zingen, ik om te vermoorden. Omdat er geen andere uitweg meer is, probeer ik op te klimmen in de clan. Ik weet te veel, dus weggaan is geen optie.'

Niet alleen in Colombia, maar ook in België wordt de oorlog tussen drugsbendes steeds vaker openlijk op straat uitgevochten, vooral in de strijd om lucratieve verkooppunten. Begin vorig jaar volgden de schietpartijen elkaar in snel tempo op. Metrostation Clemenceau veranderde zowaar in een oorlogszone. In Anderlecht kwam een 17-jarige dealer om het leven en werd een kopstuk neergestoken, op pleinen vielen schoten, waarbij nietsvermoedende voorbijgangers plots in de vuurlinie terechtkwamen… Commissaris van de gerechtelijke federale politie legt uit hoe dat komt: 'Het probleem is dat er veel te veel geld mee gemoeid is. Als je weet dat een verkooppunt ongeveer €10.000 per dag kan opbrengen… Op het einde van de maand zit je gemakkelijk aan €300.000 per verkooppunt. Het gaat hier om de oorlog om die verkooppunten, gewoonweg omdat ze zodanig veel geld opleveren.'

'Dealen Met Coke', woensdag 14 januari om 21.15 uur op Play.