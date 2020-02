Er is geen compassie in 'Expeditie Robinson'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Iedereen heeft door hoe hard het er de komende weken aan toe zal gaan. Het verlies bij de tweede eliminatieproef heeft duidelijke sporen nagelaten bij Kamp Noord. De Belgen, fysiek sterker, werden op hun plaats gezet.

Nelleke speelde het spel slim en Farah vertrok, compleet verrast, naar het wraakeiland. Wat er verwacht wordt van haar en Aïcha is nog onduidelijk. Zij hopen beiden terug in het spel te stappen.

Met de derde proef in zicht, voelen enkelen zich in Kamp Noord onwennig; Liesbeth, die de vorige proef aan de kant bleef, en Nelleke, die als enige Nederlandse de bui ziet hangen. Maar uiteindelijk, 'Never change a winning team', toch? Al is het besef er nu dat Kamp Zuid er ook wel kan staan.

Zal ook deze proef fysiek afmattend zijn, of kan je ook op een andere manier bewijzen dat je thuishoort in deze wedstrijd? Hoe veel pijn kan of moet je lijden? Herman zit met een gezwollen voet en verbijt publiekelijk zijn pijn. Maar misschien blijft hij niet de enige met een verbergende glimlach.

'Expeditie Robinson' toont zijn ware aard. Het is een fysiek, psychologische en rationeel zware afvalrace, die telkens blijft verassen.

'Expeditie Robinson', donderdag 13 februari om 20.35 uur op VIER.