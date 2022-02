Enkele kinderen van toen aan het woord in 'Niets Gaat Over'

Foto: Eén/VRT - © Borgerhoff & Lamberigts 2022

Op 13 maart 2022 is het 10 jaar geleden dat ons land ontwaakte met vreselijk nieuws: bij een ongeval met een Belgische bus op de terugweg van sneeuwklassen in Zwitserland kwamen 28 mensen om het leven. 6 volwassenen en 22 kinderen uit twee scholen: basisschool Het Stekske in Lommel en de Sint-Lambertusschool in Heverlee.

Bij het busongeval kwamen 22 kinderen om. De overlevende kinderen hadden dus geluk in deze tragedie. Maar onbeschadigd kwamen ze er geen van allen uit, noch fysiek noch mentaal. Een aantal van hen praat heel open over de moeilijke weg die ze aflegden. De lange revalidatie, de ongewenste aandacht en de hunker om terug een normaal leven te leiden. Maar tien jaar later ook met een toekomst vol dromen.

'Niets Gaat Over', woensdag 16 februari om 20.35 uur op Eén.