Emotionele Nora Gharib vertelt over 'struggle for life' op jonge leeftijd in 'Alloo bij…'

Donderdag neemt Luk Alloo actrice en presentatrice Nora Gharib mee op trip down memory lane. In 'Alloo bij...' flaneren ze samen doorheen haar verleden met stops op locaties die voor Nora veel hebben betekend.

Luk neemt haar mee naar de studio waar ze als minderjarige op eigen initiatief alleen ging wonen omdat haar ouders haar relatie niet goedkeurden. Daar woonde ze samen met andere jongeren onder toezicht van begeleider Ronny. Hij was voor Nora een vaderfiguur: 'Ik heb haar ogen een beetje doen opengaan', vertelt de man. Wanneer Luk en Nora haar oude studio binnengaan, beginnen de traantjes toch te vloeien. 'Alleen wonen op jonge leeftijd was heftig, omdat ik me niet kon focussen op zaken die mijn leeftijdsgenoten deden: school, vrienden… Ik heb daar weinig ruimte voor gehad in mijn hoofd.' Daarnaast was de verleiding voor Nora groot om het foute pad te bewandelen: 'Alle jongeren die hier woonden, gebruikten drugs. Ik heb het geen enkele keer gebruikt. Mijn haat ervoor is alleen maar gegroeid door de dingen die ik hier heb gezien. Ik heb levens zien kapot gaan.'

Bij het zien van het appartement waar Nora als klein meisje woonde in Merksem, breekt ze: 'Ik ben helemaal aan het trillen, Luk!' Ze kan haar ogen niet geloven en dus haalt ze haar zus erbij via FaceTime om samen mooie momenten op te rakelen. 'Hier, de badkamer, waar we onze benen niet konden strekken als we op het toilet zaten omdat de wasmachine in de weg stond!', vertelt zus Farah. Ze heeft goede herinneringen aan haar tijd als klein meisje in het appartement, maar toch maakt het bezoek haar bijzonder emotioneel.

Verder deelt Nora dat ze graag rechercheur had willen worden, maar later besefte dat studeren toch niets voor haar was. Haar leerkrachten op de schoonheidsschool hebben veel betekend voor Nora, het is dan ook een blij weerzien als Luk haar meeneemt naar haar oude school. 'Iedereen hier was een soort mama voor mij, aangezien ik op jonge leeftijd alleen woonde door mijn moeilijke thuissituatie', vertelt Nora. 'Ik was vrij eenzaam en ik had niet veel volwassen voorbeeldfiguren rondom mij. Maar hier voelde het niet aan als school, hier voelde ik me nooit alleen.' Op heel jonge leeftijd hebben de harde lessen haar gemaakt tot wie ze nu is: een jonge vrouw met de voeten op de grond.

'Alloo bij…', donderdag 5 mei om 21.55 uur bij VTM en ook op VTM GO.