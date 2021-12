Elisabeth uit Hasselt hoopt op gouden tip in zesde aflevering van 'My Rigorgeous Life'

Elisabeth Vanvelk is als volgende aan de beurt om plaats te nemen in de make-upstoel van Caroline Rigo. Caroline, gekend zakenvrouw en topvisagiste, helpt week na week vrouwen met hun beautynoodgevallen.

Deze keer had de Hasseltse make-upprofessional geen lange rit in haar roze wagentje voor de boeg, want ook Elisabeth komt uit Hasselt. De 25-jarige jongedame heeft niet alleen een hart voor haar job als opvoedster bij jongeren met autisme, maar ook voor haar vriend Maarten waarmee ze samenwoont. Elisabeth heeft het leven dus goed onder controle, behalve als het gaat over haar mascara.

'Elisabeth is een echte make-upfan, ze heeft super veel make-upproducten en toch heeft ze ons gebeld. Haar mascara loopt altijd uit en dan halfweg de dag ziet ze eruit als een panda. En dat gaan wij voor haar fixen vandaag', zegt Caroline Rigo bemoedigend aan het begin van de aflevering. Elisabeth hoopte op een gouden tip en ze kreeg er drie voor in de plaats. Na het zien van het resultaat was ze niet alleen heel tevreden, ze beloofde dan ook alle tips uit het ‘beauty paspoort’ dagelijks te gebruiken.

De gouden tip

'Auh heel leuk, de kleur past zelfs bij m’n kleedje. Veel glitters, dat vind ik wel fijn', reageert Elisabeth als ze voor het eerst haar nieuwe feestlook te zien krijgt. Doorheen de weken kreeg Caroline alleen positieve reacties te horen van de vrouwen die ze hielp. Stuk voor stuk laaiend enthousiaste dames bedanken haar voor het eindresultaat en beweren echt geholpen te zijn door de Hasseltse topvisagiste. Elk van die vrouwen had een verschillend beautyprobleem dat ze samen met haar te lijf gingen. Zo zijn er in de afgelopen afleveringen al lachrimpels verdoezeld, littekens weggewerkt, moeilijke huidtypes gecompenseerd en nog veel meer. Vrouwen kunnen alleen ten volle stralen als ze weten dat ze er goed uitzien en met een oncomfortabele, falende make-uplook is dat onmogelijk. Caroline helpt juist die vrouwen opnieuw te vertrouwen op hun make-up en hun schoonheid. Vooraf zei Elisabeth zelf “'k hoop op een gouden tip', en die heeft ze dan ook dubbel en dik gekregen. Voor Caroline opnieuw in haar roze wagentje stapt op weg naar de volgende dame in nood, geeft ze de 25-jarige Hasseltse jongedame nog een belangrijke les mee 'Nu rest me enkel nog jouw 3 roségouden tips mee te geven, zodat jouw mascara nooit meer uitloopt'. Wat die tips juist zijn, is vrijdag te zien in de zesde aflevering van 'My Rigorgeous Life'. Vanaf nu is ook de My Beautiful Life make-upbox te koop via de TV Plus Shop.

'My Rigorgeous Life' is elke week te zien op vrijdagavond tijdens 'My Beautiful Life' om 17.30 uur en 21.30 uur op TV Plus.