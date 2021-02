Eerste romantische 24-uursdate zorgt voor onrust in 'De Bachelorette'

De mannen verblijven samen in één villa, maar één van hen vertrekt al meteen op een eerste exclusieve date met Elke. 24 uur lang krijgen ze de tijd om elkaar beter te leren kennen.

Django is de gelukkige en dat zorgt al meteen voor onrust bij de vrijgezellen die achterblijven in de villa.

Django: 'Ik heb er echt zin in. op 24 uur kan je iemand al goed leren kennen. Ik denk dat ik niet veel ga slapen, ik ga proberen zo veel mogelijk wakker te blijven.'

Ook krijgen enkele andere mannen de kans om Elke beter te leren kennen. Als echte dierenvriend onderwerpt ze de vrijgezellen aan een heuse test: een behendigheidsparcours met honden. De beste hondenfluisteraar krijgt een privé moment met 'De Bachelorette'. Ondertussen leert ook Nikias de mannen in het huis beter kennen.

Nikias: 'Voor Elke is het geen spel, en ik zal eerlijk vertellen welke personen een no go zijn voor haar.'

'De Bachelorette', donderdag 25 februari om 20.30 uur op Play4 en Goplay.be.