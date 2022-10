Een wereldberoemd theaterstuk met dragqueens op leeftijd in 'Jambers Back to the 90's'

Mannen die ervan houden in vrouwenkleren te duiken, wie zijn ze en wat drijft hen? Op die vragen zocht Paul Jambers in 1993 een antwoord.

In zijn zoektocht ontmoette hij Richard, een verpleger die ‘s nachts als dragqueen shows gaf in de Antwerpse Diva’s Club. Nu, dertig jaar later, toert Richard als acteur de wereld rond. Met het theaterstuk ‘Gardenia’ trekt hij van Wenen naar Australië, van Amsterdam naar Taiwan. Het stuk wordt geregisseerd door Vlamingen Alain Platel en Frank Van Laecke en verfilmd voor Netflix. ‘Gardenia’ gaat over het pijnlijke einde van een travestietheater. Alle acteurs zijn dragqueens, transgenders of prostituees op leeftijd, die in grote mate zichzelf spelen.

In 'Jambers Back to the 90’s' neemt Paul een kijkje tijdens de repetities.

'Jambers Back to the 90’s', dinsdag 4 oktober om 21.55 uur bij VTM en ook op VTM GO.