Een sprankeltje hoop op de afdeling intensieve zorgen in tijden van corona

Maandag 13 april staat om 21.45 uur de vierde aflevering van 'Helden van Hier: Corona' op het programma bij VTM. Afgelopen maandag volgden 635.642 kijkers (29.3% marktaandeel, VVA 18-54, live+uitgesteld) mee achter de schermen op de intensieve zorgen van het Hasseltse Jessa-ziekenhuis.

In de vierde aflevering is te zien hoe het ziekenhuis ondertussen haar maximumcapaciteit bereikt, de zogenaamde piek. De kijker volgt ook de revalidatie van drie patiënten die door het oog van de naald zijn gekropen. Eén van hen wordt van de beademing gehaald en ademt voor het eerst weer zelfstandig. De hulpverleners luchten hun hart bij elkaar want de crisis heeft ook een grote invloed op hun thuissituatie.

De politieagenten van Oostende doen dagelijks patrouille aan de zeedijk en schrikken van het grote aantal mensen aan de kust. Ze krijgen ook een oproep voor een winkeldiefstal. Terwijl ze de zaak verlaten wordt een vrouw onwel en vrezen de agenten voor het ergste. Ondertussen wordt bekend dat burgemeester Tommelein besmet is geraakt door het virus en de stad moet besturen vanuit quarantaine.

Op het nieuws wordt bericht over een 12-jarig meisje uit Gent dat overleden is aan corona. Het hele land is geschrokken, ook viroloog Marc Van Ranst. Het team van viroloog Johan Neyts zoekt naarstig verder naar een vaccin tegen het virus. Het volledige team krijgt een videocall van Koning Filip om te polsen hoe het met hen gaat.

Ook thuisverpleegster Ann heeft haar handen vol met de zorg voor een aantal besmette patiënten. Onder hen ook Frans (83) die de hoop niet opgeeft en uitkijkt naar de terugkomt van zijn vrouw Maria (84) na een lange ziekenhuisopname.

