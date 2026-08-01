CAMILLE & MAKSIM zingen nummer uit Circus Camille exclusief in 'Tien Om Te Zien'

'Tien Om Te Zien' meets Circus Camille! In de derde aflevering, die nu exclusief te bekijken is met VTM GO+ en op vrijdag 7 augustus wordt uitgezonden bij VTM, zorgen CAMILLE en MAKSIM voor een bijzondere primeur.

Samen brengen ze 'Tot Over Mijn Oren', een nummer uit Circus Camille, voor het eerst live als duo op de dijk van Middelkerke.

De derde aflevering van 'Tien Om Te Zien' is nu exclusief te zien met VTM GO+ en op vrijdag 7 augustus om 20.35 uur bij VTM. ​Tickets voor 'Tien Om Te Zien Back To The 90s' zijn verkrijgbaar via vtmtickets.be.