'100 jaar Annie': VTM zet Annie Geeraerts op haar verjaardag in de bloemetjes
Nederlandse kijkcijferhit 'Ik Weet Er Alles Van!' komt naar VTM
'Tour de France Femmes' start zaterdag: Sporza volgt alle ritten live

CAMILLE & MAKSIM zingen nummer uit Circus Camille exclusief in 'Tien Om Te Zien'

zaterdag 1 augustus 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

'Tien Om Te Zien' meets Circus Camille! In de derde aflevering, die nu exclusief te bekijken is met VTM GO+ en op vrijdag 7 augustus wordt uitgezonden bij VTM, zorgen CAMILLE en MAKSIM voor een bijzondere primeur.

Samen brengen ze 'Tot Over Mijn Oren', een nummer uit Circus Camille, voor het eerst live als duo op de dijk van Middelkerke.



De derde aflevering van 'Tien Om Te Zien' is nu exclusief te zien met VTM GO+ en op vrijdag 7 augustus om 20.35 uur bij VTM. ​Tickets voor 'Tien Om Te Zien Back To The 90s' zijn verkrijgbaar via vtmtickets.be.


Ook interessant
'100 jaar Annie': VTM zet Annie Geeraerts op haar verjaardag in de bloemetjes
Nederlandse kijkcijferhit 'Ik Weet Er Alles Van!' komt naar VTM
'Tour de France Femmes' start zaterdag: Sporza volgt alle ritten live

Midsomer Murders - Seizoen 22 (DVD)
DVD
Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Ann Tuts als Doortje in 'F.C. De Kampioenen'

De Kampioenen reizen naar Frankrijk voor een vriendenmatch tegen Saint-Tin-Tin, op uitnodiging van Albert Tartuffe, een vriend van voorzitter Balthasar Boma. Wat een fijne vakantie moest worden, loopt echter helemaal anders af dan de Kampioenen hadden gedacht.

'Kampioen zijn blijft plezant', film uit 2013 met oa. Marijn Devalck, om 19.50 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 00:20
    Journaallus
    06:00
    Mr. Magoo
  • 00:10
    Het weer
    06:00
    Sta op met Radio 2
  • 21:30
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 23:30
    Cape Fear
    01:30
    Geen uitzending
  • 00:40
    Ozark Law
    01:30
    Geen uitzending
  • 00:55
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 01:10
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 01:15
    Geen uitzending
    15:25
    Matlock
  • 00:35
    Geen uitzending
    06:00
    Joe
  • 00:40
    Geen uitzending
    06:00
    Nostalgie: Sta Op! met Véronique De Kock
  • 00:50
    Criminal Minds
    01:50
    Geen uitzending
  • 23:40
    Great White Waters
    01:35
    Under Siege 2: Dark Territory
  • 00:45
    Luxe Listings Sydney
    02:35
    Geen uitzending
  • 01:00
    CSI: Crime Scene Investigation
    02:10
    Geen uitzending
  • 00:46
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 01:03
    Het zelfbouwhuis
    01:23
    Hallo Roger
  • 00:35
    Open Vuur
    01:20
    Peppe's Emilia-Romagna
  • 01:00
    Lynley
    01:45
    Murdoch Mysteries
  • 01:10
    NCIS
    02:55
    Grey's Anatomy
  • 00:25
    NOS De Avondetappe
    01:20
    NOS Journaal Laat
  • 01:15
    Nieuwsuur
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 00:45
    Wildlife
    02:20
    NOS De Avondetappe