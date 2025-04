Een opdracht met een geurtje aan in 'Kamp Jeroom': 'Dit is echt walgelijk om te zien'

Morgen rijden opnieuw drie straffe duo's Jerooms parkeergarage binnen. Jade Mintjens heeft plaatsgenomen naast Vincent Voeten, Liesa Naert krijgt het gezelschap van Jonas Geirnaert en Viktor Verhulst heeft niemand minder dan Koen Crucke meegebracht.

Zij zullen alles in de strijd gooien voor de titel 'Celebrity van het jaar'.

De spanning stijgt wanneer de duo’s hun garagebox betreden en een prachtig gedekte tafel zien staan. Als eerste opdracht spelen ze 'tafeltje trek', waarbij ze met één ruk het tafellaken van onder het servies moeten trekken zonder iets te breken. De kandidaten beslissen zelf hoeveel serviesstukken ze op tafel laten staan. Jade en Vincent kiezen voor een minimalistische aanpak en proberen het met slechts één bord. Liesa en Jonas kiezen vol zelfvertrouwen om alles op tafel te laten staan. En Viktor en Koen… Zij beginnen alvast met het voorproeven van de wijn.

Voor de tweede opdracht trekken de duo’s bowlingschoenen aan. Hun doel: precies één van de tien kegels omvergooien. Wat eenvoudig klinkt, blijkt een zenuwslopende test te zijn van precisie en strategie. En de laatste opdracht is er één met een geurtje aan. De duo’s moeten raden wat de zes verschillende personen in hun box net gegeten of gedronken hebben. 'Dat is echt degoutant', roept Liesa Naert, terwijl Vincent toevoegt: 'Het is gewoon walgelijk om te zien.'

De zoektocht naar 'Celebrity van het jaar' gaat onverminderd verder. In de eerste aflevering kregen Lukas Lelie en titelhoudster Ella Leyers al snel het deksel op de neus. Zita Wauters en Victor Schelstraete namen het in de finale op tegen Pedro Elias en Wesley Sonck, maar moesten vrede nemen met een tweede plek. Pedro en Wesley komen daarmee helemaal bovenaan het klassement te staan met maar liefst 17 punten.

'Kamp Jeroom', elke donderdag vanaf 21.15 uur op Play4 en GoPlay.