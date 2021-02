Een huis verkopen via Google Translate? Makelaar Matti kan dat!

Op maandag 8 februari om 21.40 uur in 'Costa Belgica' bij VTM 2 krijgt Matti van Global Spain versterking: zijn twee broers Nico en Timo, en schoonbroer Robin reizen naar Spanje om het team te vervoegen.

Eerste struikelblokje is de Spaanse taal maar Matti geeft al meteen wijze raad: 'Ik heb een woordenboek gekocht en elke dag 50 woorden geleerd. Na twee maanden was het woordenboek uit en dan begin je gewoon te babbelen. Ik heb zelfs al een huis verkocht via Google Translate. Charisma, dat telt.'

De eerste klant die Matti en Timo gaan bezoeken, is Yvette uit Mechelen. Ze heeft vier katten, is bijna gepensioneerd en wil in het warme Spanje genieten van haar pensioen. Matti zoekt en vindt een huis in een geweldige omgeving en omringd door een hele resem dieren. Zal dit een doorslag geven in de beslissing van Yvette?

Ria en Luc hebben na anderhalf jaar zoeken hun droomhuis nog steeds niet gevonden. Hun budget is nochtans niet onaardig: €400.000, kosten inbegrepen. De zoektocht is voor makelaar Katleen al een hele uitdaging geweest. Na twee mislukte pogingen vorige week, neemt ze het koppel mee naar een derde villa met 4 slaapkamers, 2 badkamers, een verwarmd zwembad én… een stevig prijskaartje van €425.000. Het koppel is onder de indruk en doet een bod. Komt er hiermee - na zo’n vijftig bezoeken - eindelijk een einde aan hun zoektocht naar hun droomhuis?

