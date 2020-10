Een 'flitsende' ontmoeting met 'Lady Trucker' Naomi

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2020

De roep van de baan is sterk. Op dinsdag 6 oktober om 21.40 maakt de VTM 2-kijker kennis met niet één, maar twee nieuwe 'Lady Truckers': Naomi (23, Beveren Leie) met de bijnaam 'De Genieter' en Griet ( 42, Beringen) die bekend staat als 'De Dromer'.

De vorige aflevering van 'Lady Truckers' haalde inmiddels een half miljoen kijkers: 311.000 voor de aflevering op dinsdag en nog eens 190.000 voor de herhalingen (live+uitgesteld).

Naomi is een kersverse Lady Trucker en rijdt voor het eerst naar Frankrijk. In het holst van de nacht is het rustig op de baan, maar toch wordt Naomi geflitst: 'Ik heb het er wel voor over om een risicootje te pakken, dat is a way of life'. En de rit loopt verder ook niet op wieltjes…

Ook Griet doet dinsdag haar intrede. Zij is ondertussen 4 jaar Lady Trucker en is een collega van Karolien. Vroeger was ze leerkracht lager onderwijs maar enkele jaren geleden besloot ze om haar leven helemaal om te gooien. Haar truck is voor haar een tweede thuis: 'Als ik me hier niet goed zou voelen, dan zou ik dit niet doen. Dit is mijn thuis voor een week.'

Voor rookie Evelyn breekt D-Day aan. Ze moet vandaag haar rijexamen doen voor een CE-rijbewijs. Als het bij het parkeren fout loopt, begint Evelyn te stressen: 'Onge-fuckin-lofelijk, waarom lukt dit nu niet!' Zal ze slagen of niet?

De aflevering van Lady Truckers is ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Lady Truckers', dinsdag 6 oktober om 21.40 uur bij VTM 2.