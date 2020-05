Een drukke dag in 'Spoed 24/7'

Foto: Eén - ©VRT/UZ Gent 2018

Alle hens aan dek op de spoedgevallendienst. Er heeft zich zonet een man aangemeld die zou kunnen besmet zijn met het ebolavirus.

Jasmina wordt binnengebracht met een grote bijtwonde op haar voet. Alex was net gaan slapen toen zijn vader een zware bons hoorde: Alex was uit zijn bed gevallen en heeft zich flink pijn gedaan. Jolien is 18. Ze heeft moeilijke jeugdjaren achter de rug en kreeg daar bovenop enkele maanden geleden te horen dat ze de ziekte van Hodgkin (kanker) heeft.

'Spoed 24/7', maandag 18 mei om 20.20 uur op Eén.