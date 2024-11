'Dwars door de Lage Landen' komt aan in de Dendervallei

Arnout doorkruist de vallei van de Dender en komt aan in de Vlaamse Ardennen: het decor van de Vlaamse wielerklassiekers.

In Geraardsbergen ruilen Arnout en zijn vrienden hun stapschoenen in voor een koersfiets om de legendarische Muur te beklimmen, net zoals ontelbare wielrenners dat voor hen hebben gedaan. Langs de taalgrens gaat het verder naar Amougies. Dit kleine, landelijke dorpje is bekend als het Woodstock van de Lage Landen nadat het in 1969 overspoeld werd door 70.000 hippies. ​

Dwars door de Lage landen op tv

Arnout doorkruist de Westhoek, waar hard werd gevochten tijdens WO I. De sporen van de frontlinie zijn nog duidelijk zichtbaar. Dan komt na 1.000 lange kilometers het eindpunt in zicht.