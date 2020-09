'Durf te Vragen': 'Waarom spreekt iedereen van adel Frans?'

In de tweede aflevering van 'Durf te Vragen' nodigt Siska Schoeters zes mensen van adel uit om te antwoorden op allerlei nieuwsgierige vragen.

'Wat moet je doen om tot de adellijke kringen te behoren?' en 'Waarom spreekt iedereen van adel Frans?' Het zijn maar enkele van de vragen die de zeven edellieden moeten beantwoorden.

In Frankrijk en Nederland is de adel al lang afgeschaft, maar in België zijn er nog steeds adellijke families. Er worden ook nog elk jaar nieuwe mensen in de adelstand verheven. Wonen zij allemaal in een kasteel omringd door water? Siska zoekt het uit en kruipt daarom op de zolder van Prins Simon de Merode. Ze riskeert ook haar leven door Graaf Renaud te helpen bij het onderhoud van zijn kasteeldomein. Ook de nieuwe adel komt aan het woord in de studio.

Patricia de Prelle de la Nieppe - Jonkvrouw

Patricia is de dochter van een adellijke vader (die omgekomen is als oorlogsverslaggever in Marokko) en van een niet-adellijke, Spaanse moeder. Patricia is een autoriteit binnen etiquette en protocol. Ze schreef een aantal ‘wellevendheidsgidsen’ en werkte lang voor het luxemagazine l’Eventail. De regels van de etiquette gelden volgens Patricia niet meer of minder voor adel en niet-adel: iedereen moet volgens haar vandaag een voorbeeld zijn voor de jongeren. Beleefdheid heeft volgens haar met leeftijd te maken, en niet per se met adeldom.

Diane Hennebert - Barones (sinds 2018)

Diane kreeg in 2018 de titel van barones. 'Ik had niet door dat het echt het Koninklijk Paleis was dat me opbelde, ik dacht eerst dat het een grap was van de radio!' De symboliek van de erkenning is voor Diane het belangrijkste aan de titel. Ze runt momenteel een opleiding voor jonge schoolverlaters.

Barbara de Fierlant Dormer - Barones

Barbara is van adel bij geboorte en getrouwd met iemand die niet van adel is. Hun kinderen hebben dus geen titel, want adellijke titels gaan enkel over van vader op kind. Maar dat deert Barbara niet: 'Het zijn de waarden die je doorgeeft aan je kinderen die belangrijk zijn, niet de titel.' De adel is voor Barbara niets meer dan een identiteit: 'Het is wie ik ben, 'barones' staat op mijn identiteitskaart.'

Valérie Lavault en Renaud de Kerchove de Denterghem - Gravin en graaf

Valérie en Renaud leven op het kasteeldomein in Beervelde, waar Renaud als kind deels is opgegroeid. Renaud is conservator van het domein, hij werkt er hard op het bureau en uiteraard ook in de tuinen zelf. Twee keer per jaar vinden er ook de Tuindagen plaats, een evenement dat mede wordt georganiseerd om inkomsten te genereren. Een adellijke titel is volgens Renaud iets dat behoort tot de privésfeer en dat op je identiteitskaart staat, meer niet. Renaud is de vooroordelen rond de adel vooral op latere leeftijd beginnen voelen, toen hij definitief van Brussel naar Beervelde verhuisde.

Geoffroy le Grelle - Graaf

Geoffroy is voorzitter van de Antwerpse tak van de Vereniging van de Belgische Adel. Hij is erg bezig met zijn adellijke familiegeschiedenis. Het is volgens Geoffroy veel makkelijker dan dertig jaar geleden om met een adellijke titel rond te lopen. Dertig jaar geleden zag Geoffroy zijn titel echt als een last. Het verkeerde beeld dat mensen hebben over de adel, is volgens Geoffroy de schuld van de adel zelf: 'We zijn te discreet. We moeten wat meer naar buiten treden, omdat imago te verbeteren.'

Simon de Mérode - Prins

Simon woont met zijn gezin in het Kasteel de Mérode in Westerlo dat hij een aantal jaar geleden, samen met zijn zus en broers, van zijn oom kocht. Het is voor Simon heel belangrijk om het kasteel binnen de familie te houden en de geschiedenis te laten leven. En aangezien een groot deel van de geschiedenis van mensen van adel in hun huizen zit, moeten die huizen volgens Simon onderhouden worden. Jaarlijks organiseert Simon dan ook spektakels in het kasteel, mede om inkomsten te genereren. Een kasteel onderhouden is immers een zeer grote kost.

