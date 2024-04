'Durf te Vragen' dinsdag met vrijmetselaars

De vrijmetselarij, de maçons, of ook wel de loge genoemd is een internationale vrijdenkersbeweging. Ze zijn actief in meer dan 60 landen. België telt ongeveer 25.000 vrijmetselaars.

Er hangt heel wat mystiek rond wat de loge nu precies is en doet. In 'Durf te Vragen' worden enkele 'geheimen' prijsgegeven en vooroordelen ontkracht. Zijn jullie een sekte? Dragen jullie lange zwarte gewaden tijdens bijeenkomsten? Hoe ziet een samenkomst bij jullie eruit? Doen jullie dingen die het daglicht niet mogen zien?

Siska bezoekt de tempels van de vrijmetselaars samen met Alain en Raymonda, beiden grootmeester in de loge. Met acteur en vrijmetselaar Christophe Stienlet trekt ze door Brussel voor een maçonnieke stadswandeling waarbij ze de invloed ontdekken van de vrijmetselaars op de architectuur. Ook Karel De Gucht komt met trots vertellen over zijn lidmaatschap.

De getuigen

Alain - 67 jaar - Kortrijk

Alain is voormalig arts en specialist urologie. Hij was voorbestemd om vrijmetselaar te worden, hij komt uit een vrijmetselaarsfamilie en werd op zijn 23ste ingewijd. Ondertussen is hij al meer dan 40 jaar vrijmetselaar en is hij grootmeester van de loge van het Grootoosten van België (G.O.B.). De vrijmetselarij staat voor hem voor mooie principes: het verdedigt waarden van verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid en liefdadigheid.

Raymonda - 67 jaar - Strombeek-Bever

Raymonda is gepensioneerd en voormalig topambtenaar. Van 2009 tot 2021 was ze afgevaardigd bestuurder van GO!, het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Recent werd ze verkozen tot voorzitter van deMens.nu. Ze is vrijmetselaar sinds 2000 en is momenteel grootmeester van de Vrouwengrootloge van België. Als vrijmetselaar wil ze aan zichzelf blijven werken en hoopt ze een bijdrage te kunnen leveren aan een betere wereld. De loge is voor haar een intense beleving, samen met haar broeders en zusters.

Christophe - 50 jaar - Mechelen

Christophe is acteur van opleiding en van beroep. Hij is al meer dan 26 jaar vrijmetselaar en is voor zover hij weet de enige in zijn familie. Hij is er toevallig ingerold. Een vrijmetselaar is volgens hem iemand die op zoek is naar heel wat antwoorden op vragen, en dat is een van de redenen waarom hij vrijmetselaar geworden is.

Tessa - 73 jaar - Mol

Tessa is 73 jaar en gepensioneerd journalist. Ze was vroeger hoofdredacteur van Knack Weekend. Ze is al meer dan 20 jaar vrijmetselaar en heeft daar nooit een geheim van gemaakt. Vrijmetselaar zijn is voor haar blijven openstaan voor wat er gebeurt in de wereld en daarover blijven nadenken en kritisch naar blijven kijken. Voor haar is de loge het grootste cadeau dat ze in haar leven gekregen heeft, na haar kinderen.

Karel - 69 jaar - Berlare

Karel De Gucht bekleedde verschillende nationale en internationale politieke functies, waaronder minister van Buitenlandse Zaken. Vandaag is hij bestuurder van verschillende vennootschappen en professor aan de VUB. Als vrijmetselaar is hij lid van de Aalsterse loge Ontwaken. Ondanks zijn politieke achtergrond wordt volgens hem de invloed van de vrijmetselaars op de politiek schromelijk overschat en is die nauwelijks bestaande.

Joost - 63 jaar - Kortrijk

Joost noemt zichzelf een radicaal sociaal werker. Hij werkt als supervisor bij het Centrum voor Algemeen Welzijn en is medewerker bij een opvanginitiatief voor tienerslachtoffers van pooiers. Een vrijmetselaar is voor hem een 'gutmensch' die de energie die hij heeft wil aanwenden om de wereld en de maatschappij beter te maken. In 2006 werd hij ingewijd bij de loge Bevrijding, Oosten Gent. Zijn kinderen noemen het een sekte, Joost spreekt liever van een sterk genootschap.

Laurens - 33 jaar - Lier

Laurens is businessconsultant en vader van twee kindjes. Zijn vader was vrijmetselaar en dat maakte Laurens al van jongsaf aan nieuwsgierig. Ongeveer een jaar geleden besloot hij zelf ook vrijmetselaar te worden. Sindsdien is de band met zijn vader sterker geworden. De loge is voor hem echt een plek van rust en reflectie. Tot nu toe heeft hij nog niet aan iedereen uit zijn omgeving verteld dat hij vrijmetselaar is omdat hij vreest dat ze toch nog bepaalde vooroordelen zullen hebben.

Sara - 38 jaar - Meerhout

Sara is een 38-jarige vrouw uit Meerhout. Ze werkte bij Defensie maar nam loopbaanonderbreking om sociaal werk te gaan studeren. Sinds vier jaar mag ze zich vrijmetselaar noemen. De loge betekent voor haar thuiskomen, het is familie zonder bloedband. Ze heeft heel bewust gekozen voor de vrouwenloge. Voor haar heeft het toetreden tot de loge haar leven veranderd, het is een plek waar ze zichzelf kan zijn zonder oordeel.

