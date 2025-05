Durbuy drama: gespannen sfeer bij aankomst in Le Grand Verre

Foto: Play4 - © Play Media 2025

De gemoederen lopen opnieuw hoog op in 'The Real Housewives of Antwerp'. Er is een stille, maar voelbaar koude oorlog tussen Annelies en Amy aan de ene kant en Natassia, Melissa, Oona en Kiki aan de andere.

Tijdens een glamoureus sterrendiner in Le Grand Verre in Durbuy worden Amy en Annelies gevraagd het restaurant kort te verlaten zodat Natassia haar gasten als eerste kan verwelkomen, een beslissing die bij de twee dames niet in de smaak valt. Hopelijk verloopt de rest van de avond nog zonder al te veel spanningen en wordt het ondanks alles nog een gezellig avond. Of zoals Natassia het zelf zegt:'Please, geen drama vanavond.'

Kiki besluit toch naar de langverwachte verjaardag van Amy’s hondje Ralphie te gaan om de vrede in de groep te herstellen: 'Ik ga niet met de volle goesting, maar ik geef het wel een kans', aldus Kiki. 'The Real Housewives of Antwerp' is een co-productie van Play en Streamz in handen van productiehuis Banijay. Elke vrijdag te zien op Play4 en GoPlay, alle afleveringen zijn volledig te zien op Streamz.