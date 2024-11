Droomt Jidse al van kinderen met Jorina in 'Blind Getrouwd'?

Fiësta Mexicana, een romantisch weekendje weg, véél dates en luidop dromen over kindernamen: Blind Getrouwd schakelt maandag een versnelling hoger.

Jorina is ontzéttend zenuwachtig om Jidses familie te ontmoeten op de wekelijkse frietjesavond. De goedlachse onthaalverantwoordelijke weet hoe belangrijk vanavond is voor haar echtgenoot, die zijn familie op handen draagt. Eens de eerste stress is gepasseerd, ziet Jorina haar kans schoon en hoort ze haar schoonfamilie helemaal uit over Jidses mindere kantjes, want zìj heeft ze nog niet ontdekt.

Later trekt het koppel naar de chalet van Jidses grootouders in de Ardennen, waar de romantiek ontluikt. Jidse laat zich meeslepen door het sprookje waarin ie terecht is gekomen en droomt luidop van kindjes samen…

Thomas en Karlien groeien dichter naar elkaar toe. Letterlijk, want Karlien doet graag workouts die ze op Instagram heeft gezien, en Thomas doet maar al te graag mee. Daarna gaan ze samen feesten op Live /s Live. Karlien duikt de badkamer in om zich op te tutten en wanneer blijkt dat Thomas kan invlechten, weet Karlien niet of ze in shock moet zijn, of ze moet genieten van de nieuwe wereld die voor haar open gaat met een privé kapper aan haar zijde.

Ook Jonas en Britt en Simen en Larissa laten het werk even voor wat het is en maken tijd voor elkaar. Simen en Larissa gaan karten. Een activiteit waarmee de romantiek niet wordt aangewakkerd, maar vooral een flinke streep competitiviteit. Jonas en Britt hebben de voorbije weken veel verschillen tussen mekaar ontdekt, maar vinden vandaag weer een gemeenschappelijke deler.

'Blind Getrouwd', maandag 4 november om 20.40 uur bij VTM.