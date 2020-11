Drama en stress overheersen bij start tweede groep 'Bake Off'-deelnemers

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Wie houdt het hoofd koel bij drie uitdagende proeven? Welkom op Bake Off beach! De witte tent kijkt voor de tweede week uit over het strand van Oostende. Deze keer krijgen we vijf kraakverse bakkers voorgeschoteld.

Nestor van de groep is Franky Devreese een tegelzetter op rust. Hopelijk houdt hij het hoofd koel, want zijn adoratie voor Regula steekt hij niet onder stoelen of banken.

Zonnetje van dienst is de Spaanse Carlota. Ze bakt op gevoel en improviseert waar nodig.

David, een Waalse leraar Nederlands met Italiaanse roots zorgde met zijn gebak voor de 25 kg die zijn vriend aankwam. Nu wil hij ook Herman en Regula verleiden met zijn caloriebommen.

Mona is het piepkuiken van deze reeks. Ze is 21 jaar en een foodie pur sang, bakken is haar leven en in de Bake Off tent staan haar grote droom.

De 53-jarige Diane heeft een woelig leven achter de rug en vindt nu haar rust in het maken van prachtige taartdecoraties.

Op het menu: een zoete vruchtencake, Belgische misérables als technische proef en een 'identiteitstaart'. Niet gemakkelijk. Sommige kandidaten kiezen voor eenvoud of gebruiken diepgevroren ingrediënten. Maar het is belangrijk voor Herman en Regula om de lat zo hoog mogelijk te leggen. De vraag is wel of het bij een technische proef de bedoeling is om te experimenteren, in plaats van de beschreven stappen te volgen…

Deze week heerst de stress in de keuken. De focus is soms lastig te vinden. Er wordt gemorst, op de knieën geschoven en afgewerkt in de vriezer. De eerste traantjes vloeien… 'Bake Off' bestaat uit Ups, maar ook wel downs.

Het is nog maar de vraag wie zijn zitje op deze sneltrein kan behouden.

Ook 'Junior Bake Off' steekt zijn bakovens aan!

Gedurende zes weken gaan 8 jonge bakkers aan de slag met messen, ovens en hete kookvuren. 'Junior Bake Off' is niet zomaar de sidedish van de volwassen bakwedstrijd. De juniors zijn dan wel klein, maar hun dromen en inzet buitenmaats.

Gastheer Jeroom is hun steun en toeverlaat, enfant terrible van de Belgische chocolade Dominique Persoone en culinair auteur en fotografe Regula Ysewijn zijn jury met dienst.

'Junior Bake Off', vanaf woensdag 4 november gratis op Telenet voor Telenet TV-klanten.

'Bake Off Vlaanderen', woensdag 4 november om 20.35 uur op VIER.