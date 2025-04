Drama aan tafel: vete tussen Amy en Julie escaleert aan tafel in de eerste aflevering van 'The Real Housewives Of Antwerp'

Zeven succesvolle vrouwen, met een gezonde dosis humor en het hart op de tong, nemen je mee in hun extravagante luxeleven vol glitter, glamour en gossip. Dames uit de Antwerpse high society die niet alleen mét elkaar, maar ook óver elkaar praten - en dat zorgt af en toe voor verhitte discussies en a touch of drama.

We leren de dames meteen kennen tijdens een housewarming van Natassia en haar verloofde, Wout Bru. Wat een gezellig avondje onder vriendinnen moest worden, mondt al snel uit in een explosieve cocktail van onverwerkte vetes.

Annelies heeft zo haar twijfels over de kookkunsten van Wout en ze komt dan ook niet met lege handen. Haar eigen ‘snack’ zorgt voor de eerste opgetrokken wenkbrauwen van de avond.

Maar het etentje neemt pas echt een wending, wanneer een oude vete tussen Julie en Amy opnieuw oplaait. Wat begon met gespannen blikken zorgt voor een openlijke confrontatie aan tafel.

Verwacht drama, vriendschap, rivaliteit en een flinke dosis humor terwijl de housewives de balans proberen te vinden tussen hun privé- en sociale leven. Hoe houden ze zich staande in de wereld van luxe, roddels en soms explosieve onderlinge dynamiek?

'The Real Housewives of Antwerp' is een co-productie van Streamz en Play in handen van productiehuis Banijay.

'The Real Housewives Of Antwerp', vanaf vrijdag 11 maart om 20.40 uur op Play4 en GoPlay.