Donderdag in 'Bariloche': walhalla voor collaborateurs

De derde aflevering schetst een breder beeld van Bariloche als schuiloord voor gevluchte oorlogsmisdadigers en collaborateurs uit Europa na de Tweede Wereldoorlog.

Honderden families met een zwart oorlogsverleden vonden hier in het verre Patagonië een ideale bestemming om ongemoeid en goed verborgen een nieuw leven op te bouwen.

Al in de jaren 1930 groeide Bariloche uit tot een welvarende pleisterplaats voor aanhangers van de Germaanse cultuur en nationaalsocialistische sympathieën. In de plaatselijke Duitse taalschool wapperde de vlag met hakenkruis en ‘Mein Kampf’ van Hitler was er het belangrijkste oefenboek.

Na WOII vestigt menig nazikopstuk zich maar al te graag in Bariloche. Gezochte voortvluchtigen als de ‘Engel des Doods’ Josef Mengele en Adolf Eichmann zouden hier een tijdje onder de radar hebben geleefd. Voormalig SS-officier Erich Priebke, ‘de beul van de Ardeatijnse grotten’ in Rome, opende in Bariloche een bekende delicatessenzaak waar ook de uitgeweken Vlaamse families graag over de vloer kwamen. Priebke groeide in Bariloche uit tot een invloedrijk en gevierd sleutelfiguur in het openbare leven.

De plaatselijke bevolking van Bariloche wist maar al te goed waarom er plots zoveel Duitsers, Oostenrijkers en Belgen in hun stadje kwamen wonen. Maar in ieders belang heerste er een ‘pacto de silencio’, een omerta over het oorlogsverleden van de inwijkelingen. Pas in 1995, na een vrij verblijf van 45 jaar in Bariloche, wordt Priebke uiteindelijk ontmaskerd, opgepakt en uitgeleverd aan Italië waar hij alsnog aan zijn levenslange gevangenisstraf begint.

Met medewerking van Maria Teresa Ortiz (voormalig schoondochter Erich Priebke), Raul Perez, Arlette Neyens, José Luis Rogel, Reni Viaene, Abel Basti, Uki Goñi, Angel Vainstein.

'Bariloche', donderdag 26 mei om 21.20 uur op Canvas.