'Docville: Some Kind of Heaven' zondag op Canvas

Disneyland voor gepensioneerden, zo worden The Villages in Florida ook wel genoemd. 130.000 senioren wonen er samen in een besloten gemeenschap, waar alles in het teken staat van hun doelgroep.

Ze leven in een peperdure droom vol nette voortuintjes, ochtendgymnastiek en uren golfplezier. Een visueel ijzersterke film die nu eens teder, dan weer hilarisch en geregeld ook pijnlijk scherp toont hoe voor sommigen life begins at 60. 'Je komt hier om te leven, niet om te sterven.' Dat is het motto van veel senioren die kiezen voor The Villages, een veilig en proper paradijs vol comfort en genoeg afleiding om te vergeten dat dit het finale hoofdstuk van het leven is.

Sommigen voelen zich als een vis in het water tussen de perfect onderhouden straten, de gezonde fruitshakes en de vrolijke dansavonden voor singles. Maar toch zijn er enkelingen voor wie deze voorverpakte bubbel vol positivisme niet goed voelt. Want hoe je het ook draait of keert, de zoektocht naar geluk en liefde blijft ook met rimpels en grijze haren niet altijd een makkelijke opgave. Een bijzondere ode aan het leven zelf dat zelfs in de gouden jaren altijd een verhaal van ups en downs is.

De jury van Docville 2021 vond dat de jonge Amerikaanse cineast met een uitgesproken artistieke visie en een opvallende stilistische beheersing een surrealistisch aandoende wereld in beeld bracht: 'Some Kind of Heaven is een film die op alle vlakken goed gemaakt en gestructureerd is. Met humor én intelligentie gaat de maker op de dingen door en raakt hij belangrijke thema’s aan.'

'Docville', zondag 3 april om 22.00 uur op Canvas.