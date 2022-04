'Docville: President' zondag op Canvas

Met 'President' geeft Camilla Nielsson een bijzondere inkijk in een cruciale periode in de recente geschiedenis van Zimbabwe.

Het is een intiem portret van presidentskandidaat Nelson Chamisa die het in de verkiezingen van 2018 na het aftreden van Robert Mugabe opneemt tegen diens gedoodverfde opvolger en vicepresident Emmerson Mnangagwa, aka de krokodil. De jonge Chamisa, advocaat en leider van de oppositiepartij MDC, is populair en profileert zich als de held van het onderdrukte volk. Maar lukt het hem ook om de corruptie in het land te omzeilen? Wanneer de verkiezingen naderen, stijgt de spanning binnen de bevolking en breken er rellen uit. Er vallen slachtoffers, maar dit blijkt niet onverwacht voor Chamisa’s aanhangers: ze zijn bereid om hun leven te riskeren voor hun stem.

De jury van 'Docville' prees de kunde van de filmmaker om de kijkers helemaal mee te nemen in het Zimbabwaanse verkiezingsproces en hen simpelweg te raken.

'Docville: President', zondag 10 april om 22.00 uur op Canvas.