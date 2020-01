Documentaire 'Sugar Town' op Discovery

In 2014 sterft de Afro-Amerikaanse twintiger Victor White op de achterbank van een politiewagen, nadat hij bij toeval is aangehouden en een beetje drugs op zak had.

De politie claimt dat hij zichzelf heeft doodgeschoten, omdat hij niet de gevangenis in wilde. Zijn familie gelooft daar niks van, omdat hij een liefde voor het leven had en voor de opvoeding van zijn dochtertje. Maar nog belangrijker: hoe kon hij zichzelf ooit neerschieten, terwijl zijn handen geboeid op zijn rug zaten en hij al uitgebreid gefouilleerd was op mogelijk wapenbezit?

Ze starten zelf een onderzoek en openen zo een beerput van corruptie en zinloos politiegeweld dat al jaren plaatsvindt in het sterk gesegregeerde stadje New Iberia in Louisiana, dat groot geworden is door zijn suikerplantages. De tweedelige documentaire 'Sugar Town' reconstrueert de gebeurtenissen aan de hand van interviews met de betrokkenen, inclusief de familie van Victor White, juristen en onderzoeksjournalisten.

'Sugar Town', zondag 12 en 19 januari om 22.50 uur op Discovery.