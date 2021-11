Documentaire 'Bakolo Music International' zondag op Canvas

De groep Bakolo Music International vierde in 2018 zijn 70-jarig bestaan. De band begon destijds als begeleidingsorkest van de immens populaire 'Papa Wendo' Kolosoyi (1925-2008).

De muzikanten zijn de laatste getuigen van een grote eeuw, de gloriejaren van de Congolese rumba. Ze vieren hun verjaardag met een internationale tournee. Wat er ook gebeurt tijdens deze omzwervingen, de muzikanten van Bakolo zullen de rumba blijven spelen, als het van hen afhangt tot ze met hun laatste beweging een gitaarakkoord vormen, hun laatste adem een saxofoondeuntje is en hun laatste stap een danspas. De film is opgebouwd als een momentopname op een belangrijk ogenblik in het bestaan van de groep.

Een documentaire van Benjamin Viré en Tom Vantorre, geproduceerd door Diplodokus en Eklektik, in coproductie met Canvas en met de steun van het VAF. Op zondag 14 november om 22.45 uur op Canvas en op VRT NU.