Dit zie je zondag bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor zondag 12 april op een rijtje.

ZONDAG 12 APRIL

Highlights bij VTM:

Voor het hele gezin is er zondag om 17.10 uur de animatiefilm 'Ice Age: Het Mysterie van de Eieren'.

In 'Blind Getrouwd' is om 19.55 uur het eerste beslissingsmoment een feit: blijven Tati en Lothar getrouwd of niet? De andere koppels hebben nog enkele dagen te gaan samen, en die kunnen bepalend zijn.

Highlights bij Q2 en CAZ:

In het vijfde seizoen van 'SAS: Who Dares Wins', om 22.00 uur bij Q2, worden 25 rekruten ondergedompeld in de loodzware training van de Britse speciale eenheid 'Special Air Service'. Wie van hen zal uiteindelijk de eindstreep halen?

Op Pasen is traditiegetrouw de film 'The Passion Of The Christ' te zien bij CAZ. Om 20.40 uur beleven de kijkers de laatste twaalf uren van het leven van Jezus Christus.

Highlights bij VTM GO:

In 'Blind Getrouwd: Naspel' krijgen Bab Buelens en Sean Dhondt om 21.10 uur het virtuele gezelschap van experte Sarah Hertens en deelnemers Lothar, Jonah en Laura.