Dit zie je woensdag bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor woensdag 8 april op een rijtje.

Highlights bij VTM:

Deze week geen 'Spitsbroers' om 21.40 uur maar wel een speciale aflevering van 'Blijf in uw Kot'. Koen Wauters maakt samen met de andere VTM-gezichten live televisie op verzoek van de kijker. De voorziene aflevering van 'Spitsbroers' wordt op donderdag 9 april om 22.40 uur uitgezonden.

In de voormiddag is er tussen 10.00 en 12.00 uur ook een nieuwe aflevering van 'Blijf in uw Kot' met Qmusic-dj Vincent Fierens, die deze keer het gezelschap krijgt van Guga Baúl. 'Familie'-actrice Jits Van Belle gaat een nieuwe uitdaging van het grote 'Familie quarantaine spel' aan. Op een uur tijd moet ze een mini-theatervoorstelling in elkaar boksen.

In 'Dat Belooft Voor Later' heeft Staf Coppens om 20.35 uur opnieuw de gekste dingen in petto voor drie kinderen Linn, Lou en Mathias. Naast hun bezoek aan de studio van 'The Voice van Vlaanderen' bij VTM, zetten de drie ook hun eerste stappen richting Hollywood door een rol te spelen in een grote nieuwe piratenfilm. Lukt het hen om Staf op tijd te bevrijden uit de handen van gemene piraten?

Highlights bij VTM GO:

Bij VTM GO is er altijd een goeie reden om te kijken en op woensdag is dat de film 'Vertical Limit'. De jonge bergbeklimmer Peter Garrett gaat een extreme tocht op leven en dood aan. Zijn zus Annie is na een lawine vast te komen zitten in een spelonk van 's werelds beruchtste berg, de K2, geheel bedolven onder de sneeuw. In een race tegen de klok beklimmen Peter en het reddingsteam de berg. Komen ze op tijd?