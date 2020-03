Dit zie je woensdag bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor woensdag 1 april op een rijtje.

Highlights bij VTM:

Tussen 9.00 en 12.00 uur duikt Qmusic-dj Vincent Fierens weer met een ander VTM-gezicht zijn 'Blijf in uw Kot'-kot in. Deze keer komt Ruth Beeckmans langs. Als virtuele gasten verwachten ze o.a. Davy Brocatus, Mathieu Terryn van Bazart en een nieuwe editie van de 'Beste Quarantaine Kijkers' ('Beste Kijkers' in een quarantainejasje). Ook volgt er een nieuwe episode in het nieuwe 'Grote Familie Quarantaine Spel'. Zo verbouwde 'Familie'-acteur Jan Van den Bosch met behulp van zijn kinderen zijn woonkamer tot een Alpens skioord, inclusief skilift en apres-skibar. Dit alles om toch wat vakantiesfeer in eigen huis te brengen. Mensen thuis worden uitgedaagd om hetzelfde te doen. Donderdag is het de beurt aan David Cantens.

Om 20.35 uur is er 'Dat Belooft voor Later'. Staf Coppens heeft voor een vervanger gezorgd om de drie kinderen Louis, Marie-Lou en Ayza rond te leiden bij VTM. Niemand minder dan Andy Peelman zal hen onder zijn hoede nemen en een quiz met hen spelen. Als de kinderen de vragen van Andy juist beantwoorden, mogen ze een knuffel uit de grijpmachine kiezen. Maar hoe reageren Louis, Marie-Lou en Ayza als één van de knuffels tegen hen praat en hen om een gunst vraagt?

In deze coronatijden wil iedereen naar buiten om een frisse neus te halen, of eenvoudigweg om samen een potje te voetballen. Dat laatste kan niet dezer dagen, maar wél in 'Spitsbroers', om 21.40 uur. Spits Roel (Louis Talpe) wordt op het veld vervangen door Andy Fonck (Manuel Broekman), een onhandelbare arrogante Nederlander die al bij verschillende clubs werd buitengesmeten. Hij zaait meteen tweedracht in de ploeg.

Highlights bij VTM GO:

'The Sound of Music': wie dé klassieker der klassiekers wil zien, moet er snel bij zijn want de film die Julie Andrews wereldberoemd maakte, is nog tot middernacht vandaag beschikbaar.