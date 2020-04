Dit zie je vrijdag 24 april bij VTM en op VTM GO

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor morgen, vrijdag 24 april.

Highlights bij VTM:

Met een stevige dosis spanning en intriges neemt 'Familie' morgen, vrijdag 24 april, tijdelijk afscheid van de kijkers. Liefhebbers van soap hoeven hun dagelijkse afspraak echter niet te missen, want VTM zendt in de plaats de succesvolle telenovelle 'Sara' elke weekdag opnieuw uit. 'Sara' start meteen na 'Familie' om 20.35 uur met een dubbelaflevering en gaat vanaf nu maandag 27 april verder met een dagelijkse aflevering om 20.00.



Highlights bij Q2, Vitaya en CAZ:

Wie samen met het gezin het weekend wil inzetten voor televisie, zit goed bij Q2. De zender brengt om 20.35 uur de animatiefilm 'Vaiana (Moana)'. Liefhebbers van James Bond-films kunnen dan weer om 20.40 uur terecht bij CAZ voor 'Octopussy', met Roger Moore. Bij Vitaya is er om 20.30 uur de tv-première van 'Fatal Getaway (Scare BNB)'.

Highlights bij VTM GO:

'Studio Tarara' is genomineerd voor een prestigieuze Rockie Award in de categorie Limited Series, samen met andere kleppers als 'Chernobyl' en 'The Loudest Voice'. Wie 'Studio Tarara', de dramareeks die zich in 1993 afspeelt in de coulissen van VTM, nog eens wil herbekijken, kan dat doen op VTM GO.



