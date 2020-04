Dit zie je op Paasmaandag 13 april bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor maandag 13 april op een rijtje.

Highlights bij VTM:

Qmusic-dj Vincent Fierens start de week op Paasmaandag om 10.00 uur met een nieuwe 'Blijf in uw Kot'. Daarin krijgt hij tot de middag voor het eerst het gezelschap van Frances Lefebure. Ze verwachten virtueel bezoek van Qmusic-dj Jolien Roets, die hen meer zal vertellen over de 'Power Top 500' van de radiozender. Peter Van Laet van Mama's Jasje zorgt dan weer voor een muzikale Liefde Voor Muziek-teaser en zoals elke dag zitten ook Marc Van Ranst en enkele straffe Belgen in het buitenland klaar.

In 'Liefde voor Muziek' weerklinken de klassiekers van Peter Vanlaet van Mama's Jasje, in een nieuw jasje. Wie drukt zijn stempel onder andere op de monsterhit ‘Zo Ver Weg’ van Mama's Jasje uit 1990?

Nadien is er om 21.45 uur een nieuwe aflevering van 'Helden van Hier: Corona'. In de aflevering is te zien hoe het ziekenhuis ondertussen haar maximumcapaciteit bereikt. De kijker volgt ook de revalidatie van drie patiënten die door het oog van de naald zijn gekropen.

Highlights bij VTM GO:

Het volledige seizoen van 'The Brave' is te zien op VTM GO. De Amerikaanse actieserie draait om de persoonlijke offers die militairen moeten maken tijdens missies achter vijandelijke linies.