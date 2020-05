Dit zie je op dinsdag 19 mei bij VTM en op VTM GO

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor morgen, dinsdag 19 mei.

Highlights bij VTM:

Op dinsdag zijn er om 20.00 uur troubles in paradise in een nieuwe aflevering van 'Sara'. In de Présence-winkels is er tien keer meer geleverd dan voorzien. Helena (Lotte Pinoy) probeert de situatie onder controle te krijgen en Simon (Gert Winckelmans) buigt zich samen met Lieven (Tom Van Bauwel) over de bewuste bestelbon. De situatie loopt helemaal uit de hand wanneer Marnix (Paul Codde) zijn ontslag geeft.

Om 20.35 uur reist Kürt Rogiers in 'Groeten Uit' samen met zijn vrouw Els en dochters Merlijn en Lola terug naar het jaar 1983, toen hij nog een devote communicant met pauselijke ambities was. Het hele weekend lang valt zijn gezin van de ene verbazing in de andere.

De zomervakantie zal voor de meeste Vlamingen niet meer hetzelfde zijn. Veel reizen zullen wellicht niet meer kunnen doorgaan en wie wél nog kan reizen, vraagt zich vooral af hoe veilig dit wel zal zijn. In een speciale uitzending maakt 'Telefacts' om 21.35 uur de balans op. Kan er überhaupt nog gereisd worden? Wat zal er veranderen? Wat betekent dit financieel voor de reissector en voor de consument? En wat zijn de alternatieven voor wie veilig vakantie wil nemen in eigen land? Samen met viroloog Marc Van Ranst en Robrecht Willaert - hoofdredacteur Travel Magazine - beantwoordt 'Telefacts' alle vragen over reizen deze zomer en in de toekomst.

Highlights op VTM GO:

Wie van suspense houdt, zit goed bij VTM GO. Daar is de bloedstollende, Franse Walter Presents-reeks 'The Passenger' integraal te bekijken. Die vertelt het verhaal van psychiater Mathias Freire (Jean-Hugues Anglade), die een nieuwe patiënt ontvangt die van de ene op de andere dag zijn geheugen verloren is, nadat hij vlakbij de plek van een beestachtige misdaad werd aangetroffen. Zo geraakt Freire, samen met Anaïs Chatelet (Raphaëlle Agogué), kapitein van de misdaadbrigade, betrokken bij de zoektocht naar een seriemoordenaar die zich inspireert op de Griekse mythologie...