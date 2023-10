Dit zie je in november op de Disney Channels

Kijk in november de nieuwe serie 'Ravens Huis' en volg het leven van de beste vriendinnen Raven en Chelsea, twee alleenstaande moeders, en hun kinderen.

Samen met Raven’s 11-jarige tweeling Brooker en Nia en Chelsea’s 9 jarige zoon Levi wonen ze in een huis waar hun buurmeisje Tess ook altijd te vinden is. Het is een chaotisch, maar vooral gezellig boel in Ravens huis. Daarnaast heeft Raven een speciale gave; ze krijgt soms visioenen te zien, alleen haar kinderen weten daar niks van af. Al snel blijkt dat haar zoon Brooker dit ook heeft, maar dat is geheim voor Raven. Dit levert natuurlijk hilarische avonturen op, maar wat er ook gebeurt, ze komen er altijd samen uit als een vrolijk gezin.

Vanaf 13 november, elke maandag t.e.m. vrijdag om 20.15 uur Disney Channel.

FILM

DESCENDANTS 1

Wat als de bekende Disney-schurken kinderen krijgen? Hebben zij dan ook de kwade streken van hun ouders, of zijn ze toch nog ergens goed? In het magische rijk Auradon maakt Prins Ben, de zoon van Koning Beest en Koningin Belle, zich op voor de troon. Zijn eerste officiële daad: de kinderen van ‘Dwaaleiland’, waar de beruchtste schurken wonen, de kans geven om in Auradon te wonen. De kinderen van Maleficent (Mal), de Boze Koningin (Evie), Cruella de Vil (Carlos) en Jafar (Jay) stappen voor het eerst van hun leven buiten de poorten van dit gevangeniseiland. Zullen zij net als hun ouders het slechte pad op gaan, of kiezen ze voor het goede en zullen ze het koninkrijk redden?

Kijk 'Descendants 1', vrijdag 10 november om 16.00 uur op Disney Channel.

FILM

DESCENDANTS 2

Als de druk te veel wordt voor Mal, keert ze terug naar het dwaaleiland. Hier is haar aartsvijand Uma, de dochter van Ursula, die haar plaats heeft ingenomen als zelfverkondigde koningin. Terwijl haar bende plannen aan het maken zijn om de grens te doorbreken. Uma spoort haar piratenbende aan om de grens tussen het Verloren Eiland en Auradon te doorbreken. Om alle schurken die op het eiland gevangen zitten voor eens en voor altijd te bevrijden.

Kijk 'Descendants 2,' vrijdag 17 november om 16.00 uur op Disney Channel.

FILM

DESCENDANTS 3

Het verhaal van Goed tegen Kwaad gaat verder. Mal, Evie, Carlos en Jay keren terug naar het Dwaaleiland om een nieuwe groep schurkachtige nakomelingen te vinden die zich bij hen willen aansluiten op Auradon. Als de veiligheid van Auradon in gevaar komt door een gat in de beschermingsmuur, besluit Mal deze muur voorgoed te sluiten, omdat ze vreest dat Uma en Hades zich zullen wreken op het koninkrijk. Ondanks deze beslissing blijft een mysterieuze duistere kracht de burgers van Auradon nog steeds bedreigen. Het is nu aan Mal en haar vrienden om iedereen te redden in hun grootste strijd tot nu toe.

Kijk 'Descendants 3', vrijdag 24 november om 16.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

BLUEY

Bluey is een 6 jaar oude puppy met een grenzeloze fantasie die ervan houdt om het dagelijkse leven in een groot avontuur te veranderen. Samen met haar kleine zusje Bingo ontdekken ze hun wereld met spelletjes om zo hun angsten te overwinnen. Ze willen niets liever dan hun ouders - met name papa - betrekken bij hun plezier. Hoewel Papa denkt dat hij alles mag bepalen, zijn de meisjes altijd nog de baas als het gaat om speeltijd!

Vanaf 6 november, elke maandag t.e.m. vrijdag om 8.00 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

Peter Parker, Gwen Stacy en Miles Morales zetten hun Super Hero-avonturen voort als Team Spidey en ze worden vergezeld door geheel nieuwe Avengers: Iron Man, Ant-Man en Wasp en Reptil. Samen nemen ze het op tegen de listige nieuwe vijanden Electro, Black Cat, Sandman en Zola in een poging om niet alleen hun gemeenschap, maar de natuur en de wereld om hen heen te beschermen.

Vanaf 27 november, elke maandag t.e.m. vrijdag om 8.30 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

STAR WARS: JONGE JEDI AVONTUREN

'Star Wars: Jonge Jedi-avonturen' speelt ten tijde van de Oude Republiek. De Jongelingen Kai, Lys en Nubs worden door Meester Yoda naar de fraaie planeet Tenoo gezonden om in de Jedi-tempel te worden opgeleid onder toeziend oog van Meester Zia. Samen beleven ze vele avonturen, vaak aan boord van de Crimson Firehawk van superpiloot Nash en haar droid RJ-83. Ze helpen de onderdrukten, bestrijden boze piraten, ontdekken exotische wezens maar leren bovenal wat het inhoudt om een goede vriend te zijn.

Vanaf 25 november, elke zaterdag en zondag om 9.30 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MICKEY MOUSE FUNHOUSE

Jippie! Doe mee met Mickey en zijn vriendjes in zijn nieuwe huis in Jippiedal! Mickey, Donald, Goofy, Minnie, Katrien, Pluto en Knabbel en Babbel hebben nieuwe avonturen voor de boeg! Of ze nu op zoek gaan naar een eenhoorn, of op een stel brutale kittens moeten passen. Mickey en zijn vriendjes hebben het altijd naar hun zin in een mooie mix van vriendschap, teamwork, gezelligheid, avontuur, lol en plezier!

Kijk 'Mickey Mouse Funhouse', zaterdag 18 november om 8.30 uur op Disney Junior.