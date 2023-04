Dit zie je in mei op Streamz en Streamz+

Een nieuwe maand, dus opnieuw heel wat nieuwkomers bij Streamz en Streamz+, het Vlaams videostreamingplatform van Telenet en DPG Media. Dit zijn de highlights voor mei 2023!

'Million Dollar Island'

Vanaf 1 mei op Streamz

Een onbewoond eiland, 100 wildvreemden, 2 maanden overleven en één miljoen euro aan prijzengeld. Dat zijn de ingrediënten van het nieuwe survivalprogramma 'Million Dollar Island'. Overleven is belangrijk, maar in dit spel is vriendschappen opbouwen essentieel. Het Vlaams-Nederlandse programma wordt gepresenteerd door Ingeborg Sergeant en Dennis Van Der Geest.

'Million Dollar Island' start op 1 mei 2023 met vier afleveringen op Streamz, daarna bekijk je er elke maandag één nieuwe aflevering. 'Million Dollar Island' zal later ook te zien zijn bij VTM 2.

'Welcome Home Nikki Glaser?'

Vanaf 1 mei op Streamz

Komiek, podcast host en roast-master Nikki Glaser verlaat haar snelle Hollywood levensstijl om terug te keren naar haar geboortestad, St. Louis. Ze begint aan een hilarische en vaak ongemakkelijke reis van zelfontdekking. Ze krijgt hulp van haar ouders, Julie en EJ Glaser, terwijl ze steunt op haar jeugdvriendin Kerstin Robertson, haar platonische kamergenoot Andrew Collin en zelfs haar ex-vriend Chris Convy. Terwijl ze zich blijft inspannen om ervoor te zorgen dat haar ster in de lift blijft, stuit Nikki op chaos en mogelijk op liefde.

'White House Plumbers'

Vanaf 2 mei op Streamz

'White House Plumbers' vertelt het verhaal van hoe Nixon's eigen politieke saboteurs en Watergate meesterbreinen, E. Howard Hunt (Woody Harrelson) en G. Gordon Liddy (Justin Theroux), per ongeluk het presidentschap omver gooiden dat ze ijverig probeerden te beschermen.

De met een Emmy bekroonde 'Veep'-makers David Mandel, Alex Gregory en Peter Huyck zijn de makers van de serie.

'Quantum Leap'

Vanaf 3 mei op Streamz

'Quantum Leap' speelt zich zo'n dertig jaar later dan de originele serie af, waarin ze met een zelfgefabriceerde tijdmachine door de tijd reisden. Er wordt nu een nieuw team gevormd, dat de opdracht krijgt om het 'Quantum Leap'-project weer leven in te blazen. Centraal staat hier de briljante natuurkundige Dr. Ben Seong (Raymond Lee), die net als in de originele serie in de tijdmachine stapt. Er gaat vervolgens vanalles mis. Gelukkig heeft Ben nog contact met zijn eigen tijd via collega en levensgezel Addison (Caitlin Bassett). Zij houdt vanuit het heden de avonturen van Ben in het verleden in de gaten.

'Irreverent'

Vanaf 3 mei op Streamz

Na een mislukte opdracht ontvlucht de criminele bemiddelaar Paulo Keegan (Colin Donnell) Chicago en neemt de identiteit aan van dominee Mackenzie 'Mack' Boyd. Hij belandt in Clump, Australië - een kleine, excentrieke badplaats honderden kilometers verwijderd van de bewoonde wereld en telefoonontvangst. Om te overleven, moet 'Mack' de stad in de gaten houden en de rol van toegewijde dominee spelen, terwijl hij wanhopig op zoek is naar een exit-strategie voordat hij ontmaskerd en gevonden wordt.

'Ritueel'

Vanaf 10 mei op Streamz

Kiki (Marie Vinck) is een duikster gespecialiseerd in forensisch duiken en het bergen van lijken. Ze heeft hard moeten knokken voor het respect van het kleine team macho's dat ze leidt. Wanneer Kiki een afgehakte hand opvist uit een Brussels kanaal, komt ze in aanraking met hoofdinspecteur Nick Cafmeyer (Geert Van Rampelberg). De hand blijkt levend afgezaagd. Nick zoekt het in een afrekening in het drugsmilieu, maar Kiki heeft, vanuit haar achtergrond, een heel andere kijk op de zaak.

'Ritueel' is net zoals 'De Behandeling', de vorige langspeelfilm van regisseur Hans Herbots, gebaseerd op een boek van de Britse thrillerschrijfster Mo Hayder.

'Ex on the Beach: Double Doutch (S9)'

Vanaf 16 mei op Streamz

Acht hete, sexy singles vertrekken naar een paradijs voor een zomer vol liefde… Althans, dat denken ze. Ze feesten, daten en flirten er lustig op los onder broeierige temperaturen en in een tropische setting. De perfecte omstandigheden voor prille romances, (een) one-night-stand(s) of misschien wel het vinden van de ware (vakantie)liefde. Net als de vonken er vanaf vliegen komt er onverwacht bezoek van hun exen. Sommigen willen wraak, anderen hopen hun ex terug winnen. Eén ding is zeker; verstoppen is zinloos. Want niemand weet waar en wanneer er een nieuwe ex opduikt.

De Tablet of Terror heeft voor dit negende seizoen de meest gevoelige, wraakzuchtige en heetste exen verzameld om de vakantie van onze singles compleet te verzieken. Dylan, Ellen, Giorgina, Janey, Jonna, Joey, Marc-Junior en Michelle wagen zich aan een helse vakantie op Gran Canaria. Weten zij het hoofd koel te houden en of zullen ze gillend wegrennen wanneer een ex op het strand verschijnt? Misschien is er wel ruimte voor nieuwe romances?

'Love to Love You, Donna Summer'

Vanaf 21 mei op Streamz

In 'Love To Love You' wordt een beeld geschetst van de zangeres, die in 2012 op 63-jarige leeftijd overleed. Donna Summer heette officieel LaDonna Adrian Gaines en werd in Boston geboren. Haar muzikale carrière kreeg in de jaren zeventig in Duitsland een boost toen ze haar eerste singles uitbracht. Die deden het vooral goed in ons land. De documentaire bevat herinneringen van naaste familie, vrienden en collega's van de zangeres. Ook zijn er veel archiefbeelden te zien van optredens, privéopnames en interviews waarmee het portret van de 'Queen of Disco' compleet wordt gemaakt.

De documentaire, 'Love to Love You, Donna Summer', is geregisseerd door Oscar- en Emmy-winnende filmmaker Roger Ross Williams en Brooklyn Sudano, dochter van Donna Summer.

'Crimes of the Future'

Vanaf 3 mei op Streamz+

In de nabije toekomst ondergaat het menselijk lichaam het 'versnelde evolutie-syndroom', wat resulteert in diverse mutaties. De bekende performancekunstenaar Saul Tenser (Viggo Mortensen) gebruikt dit om nieuwe organen te kweken die hij tentoonstelt tijdens spectaculaire optredens samen met zijn partner Caprice (Léa Seydoux). Zowel het Bureau voor Orgaancontrole als een radicale ondergrondse beweging worden zich bewust van Tenser en proberen hem voor hun doeleinden te rekruteren. Tenser streeft echter zijn eigen plannen na.

De film van regisseur David Cronenberg ging in wereldpremière op het filmestival van Cannes 2022 en kreeg er een staande ovatie die wel 7 minuten duurde.

'Les Volets Verts'

Vanaf 10 mei op Streamz+

Jules Maugin (Gérard Depardieu) is een acteur die op het hoogtepunt van zijn glorie verkeerde in de zeventiger jaren. Nu is echter zijn glorie vooral vervallen en in vergetelheid geraakt. Ondanks zijn beroemde persoonlijkheid, zijn grote mond en de sociale kring van mensen om hem heen, kent Maugin een intieme kant.

'Voyagers'

Vanaf 10 mei op Streamz+

Een groep jonge mannen en vrouwen begint aan een expeditie om een verre planeet te koloniseren. Terwijl het leven op het schip in chaos afdaalt, worden ze al snel verteerd door angst, lust en een onverzadigbare honger naar macht.

De nieuwe science fiction film werd geregisseerd en gecoproduceerd door Neil Burger ('Limiteless', 'Divergent') met in de hoofdrollen Tye Sheridan (X-Men: Apocalypse), Lily-Rose Depp ('A Faithful Man'), Fionn Whitehead ('Dunkirk'), Colin Farrell ('The Banshees of Inisherin'), Chanté Adams ('A Journal for Jordan'), Isaac Hempstead Wright ('Game of Thrones'), Viveik Kalra ('Blinded by the Light'), Archie Renaux ('Shadow and Bone'), Archie Madekwe ('Midsommar') en Quintessa Swindell ('Trinkets').

'Fall'

Vanaf 17 mei op Streamz+

Voor de beste vriendinnen Becky (Grace Caroline Currey) en Hunter (Virginia Gardner) draait het leven om het overwinnen van angsten en het verleggen van grenzen. Ze besluiten een afgelegen en verlaten radiotoren van zeshonderd meter hoog te beklimmen om de as van Becky's overleden echtgenoot te verstrooien. Wanneer delen van de gammele ladder afbreken, komen de vriendinnen vast te zitten. Hun klimvaardigheden en hun vriendschap worden nu op de proef gesteld in een wanhopige strijd tegen de elementen.

'Cash Truck'

Vanaf 24 mei op Streamz+

Wanneer H (Jason Statham) aan de slag gaat bij een geldtransportbedrijf dat verantwoordelijk is voor het wekelijks vervoeren van honderden miljoenen dollars, heeft hier net een dodelijke roofoverval plaatsgevonden. De crew bekijkt de mysterieuze H met argwaan: is hij een undercover politieagent, een oorlogsheld of een crimineel meesterbrein? ​

Na onder andere 'Lock, Stock and Two Smoking Barrels' werken Guy Ritchie ('The Gentleman') en Jason Statham voor de vierde keer samen in deze actiefilm die zich afspeelt over verschillende tijdslijnen en vanuit verschillende perspectieven.

'Soof 3'

Vanaf 24 mei op Streamz+

Sophie (Lies Visschedijk) heeft eindelijk haar leven op de rit. Ze is gelukkig gescheiden en succesvol co-ouder met haar ex-man Kasper (Fedja van Huêt), haar restaurant loopt goed, haar dochter is aan het backpacken in Indië en haar tweelingzoons doen het goed op school.

Maar dan krijgt ze slecht nieuws én komt dochter Sascha (Roos Dickmann) thuis uit Indië met een nieuwe verloofde . Ze steekt haar kop in het zand, maar ze leert gaandeweg dat ze de hulp van anderen moet toelaten.

De film is gevuld met een Nederlandse sterrencast waaronder Elise Schaap ('Undercover'), Anneke Blok ('Oorlogswinter'), Dick van den Toorn ('Lang en Gelukkig'), Noortje Herlaar ('Kapsalon Romy'), Eva Laurenssen ('Meisje Van Plezier') en de Amerikaanse presentator en choreograaf Dan Karaty.