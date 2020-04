Dit zie je dinsdag bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor dinsdag 7 april op een rijtje.

Highlights bij VTM:

In 'Blijf in uw Kot' is het morgen, dinsdag 7 april, aan Sean Dhondt om samen met Vincent Fierens de uitzending van 10.00 tot 12.00 uur te hosten. Viroloog Marc Van Ranst is zoals elke dag op (virtuele) post om de vragen van kijkers te beantwoorden. Na Jo Hens is het in het grote 'Familie Quarantaine Spel' de beurt aan Familie-acteur Yanni Bourguignon om een nieuwe opdracht te volbrengen. Nu iedereen in coronatijden volop aan het bakken gaat, vragen Sean en Vincent tips aan ex-bakker en tv-gezicht Jan Van Looveren.

Om 20.35 uur is het in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' tijd voor de volgende fase: de battles. De 8 overgebleven hobbykokduo's trekken daarvoor naar een impressionante battleruimte, waar ze in 3 uur tijd een driegangenmenu moeten voorbereiden voor Sergio Herman en Marcelo Ballardin én voor een gastjuy bestaande uit Piet Huysentruyt, Sofie Dumont, Loïc Van Impe en Lady Chef of the Year 2015 Anne-Sophie Breysem. De inzet is een ticket naar de volgende ronde en het openen van een eigen restaurant. De eerste battle wordt uitgevochten tussen Ayse & Lorenzo en Dries & Charlotte.

In 'Onderzoeksrechters', om 21.35 uur, zit de kijker onder andere op de eerste rij tijdens grootscheepse huiszoekingen in een cocaïnenetwerk. Ook verhoren van mensen die verdacht worden van een inbraak in een woning, van afpersing van een rijke vriend en het schenden van de voorwaarden komen in beeld.

Highlights bij VTM GO:

Geen betere manier om je kids te entertainen in coronatijden dan met VTM GO. Op dinsdag 7 april wordt de catalogus uitgebreid met de 12-delige reeks 'Raveleijn', een serie vol spanning en avontuur. In 'De Sprookjes van Klaas Vaak' vertelt Efteling-figuur Klaas Vaak sprookjes aan de hand van magische zandtekeningen.