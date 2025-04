Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Judith en Tom hebben het huis voor zich alleen. Thilly blijft koppig volhouden, en Eddy apprecieert de berichtjes van Rosa niet. Frank moet de frustraties van Simonne aanhoren, de verjaardag van Femke kent de perfecte afsluiter en Sunny is duidelijk. Peter ontdekt informatie over zijn nieuwe medewerker. Simonne wil Tim iets duidelijk maken. Emma probeert door te dringen tot Thilly. Tom is zenuwachtig en een actie van Femke kent pijnlijke gevolgen. Het nieuws over Robin slaat in als een bom.

Maandag 7 april 2025 - aflevering 5835

Judith en Tom genieten van de vrijheid nu ze alleen thuis zijn. De teleurstelling van Christine is groot als Peter geen tijd blijkt te hebben voor haar. Thilly houdt haar koppige houding vol. Sunny krijgt onverwacht bezoek op zijn werk. Rosa stuurt Eddy berichtjes die hij niet apprecieert.



Dinsdag 8 april 2025 - aflevering 5836

Simonne uit haar frustraties bij Frank. De verjaardag van Femke wordt goed gevierd en kent een perfecte afsluiter volgens Nancy. Christine komt thuis na een uitje met de kinderen. De paniek staat te lezen in de ogen van Eddy. Sunny is klaar en duidelijk.

Woensdag 9 april 2025 - aflevering 5837

Thilly en Christine lijken het terug bij te leggen. Eddy neemt een drastische beslissing. Peter ontdekt wat meer informatie over zijn nieuwe werknemer. Bij thuiskomst wacht Karin een verrassing. Simonne wil Tim iets duidelijk maken.

Donderdag 10 april 2025 - aflevering 5838

Sunny heeft een groot optreden maar de klant lijkt niet enthousiast. Kan Emma eindelijk doordringen tot Thilly? De zenuwen spelen Tom parten, zal er goed nieuws komen voor Robin? Nancy dringt zich op en dat raakt bij Femke een emotionele snaar.

Vrijdag 11 april 2025 - aflevering 5839

Een gênante actie van Femke kent zowaar nog pijnlijkere gevolgen. Thilly biedt eindelijk haar excuses aan, maar of de persoon voor wie ze bedoeld zijn, ze aanvaardt, is nog maar de vraag. Sunny krijgt de politie over de vloer. Ten huize De Decker-Bastiaens slaat het nieuws over Robin in als een bom.