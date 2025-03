Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Foto: VRT 1 - © VRT 2025

Frank organiseert een etentje, Karin is kwaad en Marianne heeft groot nieuws. Peter komt in nauwe schoentjes te zitten en er vloeien traantjes bij Waldek en Karin. Tim maakt Lyn dolgelukkig, Eddy schakelt de hulp van Vince in en Niels is opgelucht. Thilly zoekt contact met een oude bekende. Karin zoekt haar heil bij Anne. Femke wordt achterdochtig.

Maandag 31 maart 2025 - aflevering 5830

Frank organiseert een etentje om het één en ander goed te maken en daaruit blijkt dat Bomansen geen gemakkelijke mensen zijn. Karin is kwaad. Marianne heeft groot nieuws voor Tom.



Dinsdag 1 april 2025 - aflevering 5831

Lyn maakt zich serieus zorgen over de vriendschap tussen Thilly en Christine. Peter beseft dat hij in nauwe schoentjes komt te zitten. Tom heeft het moeilijk met de keuze van Marianne. Er vloeien traantjes bij Karin en Waldek.

Woensdag 2 april 2025 - aflevering 5832

Tim maakt Lyn dolgelukkig en daar is Christine niet mee gediend. Lowie denkt een oplossing gevonden te hebben en doet Peter een voorstel. Eddy schakelt de hulp in van Vince. Tussen Waldek en Karin loopt het nog wat stroef.

Donderdag 3 april 2025 - aflevering 5833

Thilly zoekt op een nogal speciale manier opnieuw contact met een oude bekende. De opluchting bij Niels is groot als Adam en Lowie weer vrede sluiten. Judith en Tom genieten van wat me-time. Tim heeft er een vermoeiende nacht opzitten.

Vrijdag 4 april 2025 - aflevering 5834

De zenuwen spelen Eddy parten, maar Vince wil hem behoeden voor een fout. Lowie merkt dat de verwachtingen van Peter hoog liggen. Met een gekrenkt ego en een gebroken hart kan Karin terecht bij Anna. De achterdocht bij Femke groeit.