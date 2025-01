Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Judith moet een ethische keuze maken, Cédric mijdt Emma en Anna wordt verrast. Emma lucht haar hart, Tom krijgt de wind van voor en het wringt tussen Niels en Cédric. Lowie hoopt eindelijk op antwoorden. Simonne krijgt harde kritiek te verwerken, Tim geniet van de band tussen Hannah en Frank. Britney is nerveus, Anna zoekt Robin op en Eddy krijgt een mysterieuze uitnodiging. Nancy wil zich aan haar belofte houden.

Maandag 27 januari 2025 - aflevering 5785

Robin geniet van de reacties op zijn werk. Judith staat voor een ethische keuze. Peter probeert Christine te temperen in haar enthousiasme. Simonne wijst de hulp van Frank af. Eddy heeft genoten van zijn avond. Cédric mijdt Emma.



Dinsdag 28 januari 2025 - aflevering 5786

Anna wordt verrast tijdens een bezoekje aan Robin. Frank reikt Tim een helpende hand. Emma lucht haar hart in Bar Madam. Judith veegt Tom de mantel uit. Cédric raapt al zijn moed bij elkaar om een gesprek te kunnen aanknopen met Emma.



Woensdag 29 januari 2025 - aflevering 5787

Er hangt spanning in de lucht tussen Niels en Cédric. Robin verschijnt opnieuw voor de jeugdrechter. Anna laat zich van haar zorgende kant zien. Het is de eerste werkdag sinds lange tijd voor Tim. Krijgt Lowie eindelijk antwoorden op zijn vragen?



Donderdag 30 januari 2025 - aflevering 5788

Simonne krijgt harde kritiek te verwerken en let daardoor een seconde niet op waardoor ze gewond raakt. Nancy neemt de shift van Femke over in de Withoeve en daar heeft ze haar eigen redenen voor. Het doet Tim enorm deugd om Hannah en Frank samen te zien koken.



Vrijdag 31 januari 2025 - aflevering 5789

Britney is zenuwachtig voor de rechtszaak; Karin spreekt haar moed in. Tim vliegt uit tegen zijn collega’s. Anna zoekt Robin op maar het bezoekje kent een wrang einde. Een mysterieuze uitnodiging doet Eddy zweven. Nancy probeert zich aan haar belofte te houden.



'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.30 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!