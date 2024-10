Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Therese klapt helemaal dicht, Nancy is nieuwsgierig en Lowie krijt het moeilijk. Sam en Tim beloven elkaar dat ze geen geheimen meer hebben. Emma vraagt Cédric naar verborgen verlangens, Christine overvalt Adil en er valt een uitspraak over het drugs dealen. Therese moet een serieuze klap verwerken.

Maandag 7 oktober 2024 - aflevering 5705

Sunny jaagt Therese terug in haar schulp, ze klapt helemaal dicht. Femke staat er alleen voor in de wijnbar, wat haar nog extra stress bezorgt. Adil kijkt naar de toekomst. Nancy kan haar nieuwsgierigheid nauwelijks bedwingen.



Dinsdag 8 oktober 2024 - aflevering 5706

Lowie krijgt het moeilijk en blijft met Polly in zijn gedachten. Therese blokt iedereen af. Frank probeert de brokken te lijmen. Emma en Cédric hebben een date. Nancy lokt iemand naar de wijnbar voor Femke, maar wie is eigenlijk in wie geïnteresseerd?



Woensdag 9 oktober 2024 - aflevering 5707

Geen geheimen meer vanaf nu tussen Sam en Tim, spreken ze af. Judith geeft goede raad aan Femke. Niemand weet wat de toekomst in petto heeft. Eddy ontvangt goed nieuws. Frank triomfeert naar Simonne. Emma vraagt of Cédric verborgen verlangens heeft. Yasmine heeft last van boy trouble.

Donderdag 10 oktober 2024 - aflevering 5708

Dieter moet Sunny tegenhouden. Nieuwe vooruitzichten ontstaan bij Tamara en Dries. Lowie zijn pantser barst langzaamaan. Frank is in zijn nopjes en Simonne gunt het hem. Sam voelt zich schuldig. Christine overvalt Adil met nieuws. Therese doet haar verhaal.



Vrijdag 11 oktober - 2024 - aflevering aflevering 5709

Lowie toont weinig emoties, zelfs niet bij Silke. Er komt een uitspraak over het drugsdealen. Cédric blokt het gesprek met Emma af. Femke gaat op date. Therese krijgt bezoek van Sam. Na het gesprek met Therese moet Sam een serieuze klap verwerken.

