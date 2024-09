Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Tim tikt Sam op de vingers, Rosa experimenteert en Lowie verwerkt een teleurstelling. Cédric verwent Emma, Tamara is enthousiast en Vince beleeft een gezellige namiddag. Tim moet bemiddelen tijdens het oudercontact, Christine moet ervan bekomen. Eddy beklaagt zich zijn keuze en Femke maakt een fout. Lowie stort volledig in.

Maandag 16 september 2024 - aflevering 5690

Tim wijst Sam terecht, maar dit werkt averechts bij haar. Ze blijft onthutst achter. Eddy is helemaal van slag en maakt zich zorgen. Rosa experimenteert erop los, Frank maakt ze hiermee minder enthousiast. Er komt een nieuwe kans op Therese haar pad. Lowie verwerkt een teleurstelling.



Dinsdag 17 september 2024 - aflevering 5691

De zenuwen spelen Therese parten. Cédric verwent Emma. En ook Karin wacht een aangename verrassing. De spanning loopt hoog op tussen Sam en Tim. Tamara is enthousiast, in tegenstelling tot Lowie.



Woensdag 18 september 2024 - aflevering 5692

Vince beleeft een gezellige namiddag met Febe. Eddy en Frank hebben een goed gesprek. Therese blijkt een uitstekende leerling te zijn. De jongeren genieten van een spelletjesavond. Tijdens het oudercomité moet Tim bemiddelen.

Donderdag 19 september 2024 - aflevering 5693

Christine moet serieus bekomen van het oudercomité. Tamara beleeft emotionele momenten. Tom voelt zich eenzaam. Therese heeft een zware dag op school. Eddy maakt een keuze, die hij zich onmiddellijk beklaagt.



Vrijdag 20 september - 2024 - aflevering aflevering 5694

De moeder van Therese laat van zich horen. Nancy en Femke zijn aangedaan door Eddy zijn verhaal. Femke heeft een fout gemaakt. Sam is wanhopig, alles lijkt plots mis te lopen in haar leven. Lowie stort volledig in.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.30 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!