Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Sam is van de kaart en Bob neemt Viv in vertrouwen. Simonne stort in, Frank weet met zichzelf geen blijf. Het lijkt of Christine zich herpakt heeft. Tom verhuist en Femke krijgt steeds meer frustraties. Bob maakt een videoboodschap voor Tamara, Robin en Emma gaan samen voetballen en Thilly vertelt Emma de waarheid. Judith zoekt zekerheid. Een confrontatie tussen Christine en Bob loopt helemaal uit de hand.

Maandag 25 maart 2024 - aflevering 5621

Sam is helemaal van de kaart. Bob neemt Viv in vertrouwen en zij vindt dat Tamara Bobs droom onterecht in de weg staat. Daarnaast zoekt hij ook Peter op voor een belangrijke kwestie. Simonne hoort harde woorden en stort in.



Dinsdag 26 maart 2024 - aflevering 5622

Frank weet niet meer hoe hij zich moet gedragen. Christine lijkt zich herpakt te hebben en er volgt zelfs een rustig gesprek met Adil. Tamara wordt op het matje geroepen in verband met haar houding tegenover Bob. Judith helpt Tom verhuizen. De frustraties groeien bij Femke.

Woensdag 27 maart 2024 - aflevering 5623

Bob maakt een videoboodschap voor Tamara; ondertussen huilt Tamara uit bij Lowie. Emma en Thilly plagen Judith met de verhuis. Het wordt een drukke ongewone dag in de Withoeve. Rosa wijst Waldek de deur. Robin en Emma gaan samen voetballen. Donderdag 28 maart 2024 - aflevering 5624

Christine is niet van plan zich zomaar te laten afschepen en dat heeft zware gevolgen. Thilly vertelt Emma de waarheid over Robin. Vince overtuigt Femke om haar date nog een kans te geven. Cédric krijgt een alarmerend bericht. Judith gaat op zoek naar zekerheid.

Vrijdag 29 maart 2024 - aflevering 5625

Emma wil de waarheid achterhalen en gaat met Silke praten. Ook Femke vraagt haar date om eerlijk te zijn. Judith ontvangt een vordering van Karin. Simonne heeft een nogal ongewone oplossing voor haar problemen met Frank. Een confrontatie tussen Bob en Christine loopt helemaal uit de hand. 'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!