Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Thuis op tv

Kobe kan zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken steken, maar zit tegelijk met een bezorgdheid over Rosa. Joren verneemt nieuws waar hij stiekem toch blij mee is. En Boowie staat voor een belangrijke pitch met een potentiële investeerder.

Het steekt Britney dat Robin en Zihame goed overeenkomen. Leo stemt in met het voorstel van Tamara. Ondertussen is Thilly klaar om zich eens goed af te reageren, maar de vraag is of ze daar de kans voor krijgt. En Bob en Lowie zijn in de wolken.