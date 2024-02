Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Peter maakt Vince onzeker en Gaby doet zich stoer voor. Christine wil Adil confronteren. Frank breekt zijn belofte tegenover Simonne, Tom reikt de hand aan Peter. Lowie wil de ruzie met Bob uitpraten. Tom en Judith gaan op date, Sam voelt zich onder druk gezet door Tim. Karin is niet onder de indruk van de dreigementen die ze ontvangt. Emma maakt zich belachelijk. Judith maakt zich zorgen over Bob en ambulanciers vallen binnen in Bar Madam.

Maandag 26 februari 2024 - aflevering 5601

Peter maakt Vince ongerust en onzeker. Dries eist respect van Karin, maar die speelt het hard. Lowie gaat akkoord met het plan van Tamara. Gaby doet zich stoer voor en daar is Silke niet ongevoelig voor. Christine moet en zal Adil confronteren.



Dinsdag 27 februari 2024 - aflevering 5602

Nancy maakt zich zorgen over haar dochter, gelukkig kan Dieter haar tot rede brengen. Frank moet zijn belofte tegenover Simonne breken. Tom reikt Peter de hand, maar zal deze laatste het aannemen?

Woensdag 28 februari 2024 - aflevering 5603

Christine en Adil beslissen om met hun zoon te praten. Simonne moet Frank de les spellen. Lowie wil zijn ruzie met Bob uitklaren. Femke probeert Vince op te beuren. Sam voelt zich onder druk gezet door Tim. Tom en Judith hebben een date. Donderdag 29 februari 2024 - aflevering 5604

Het wordt Vince niet gemakkelijk gemaakt op zijn eerste echte werkdag. Bob staat plots bij Christine op school, waarop Christine naar Tamara stapt. Tom verrast Judith op het werk met een romantisch gebaar. Simonne maakt zich zorgen over Sam. Karin is allesbehalve onder de indruk van de dreigementen die ze ontvangt.

Vrijdag 1 maart 2024 - aflevering 5605

Emma heeft zich belachelijk gemaakt. Eddy zit al veel te lang alleen en heeft nood aan actie; hij zoekt zijn partner in crime op. Dries brengt Marianne een bezoekje, maar wordt daar op zijn plaats gezet. Judith is bezorgd over Bob. Opeens staan er ambulanciers in Bar Madam.