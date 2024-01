Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Waldek is het niet eens met de aanpak van Karin. Simonne heeft het gehad met de houding van Frank en Tom en Judith sluiten een pact. Niels wil gaan feesten en Dries klopt aan bij Tamara. Tamara maakt schoon schip met Viv en tussen Adil en Christine botert het niet. Vince is razend, Sam en Tim verschillen van mening. Eddy komt tot een pijnlijk besef. Het ontploft tussen Viv en Lowie. Femke kan haar emoties niet meer de baas.

Maandag 22 januari 2024 - aflevering 5576

Waldek is nog altijd misnoegd over de aanpak van Karin. Christine heeft wel een heel speciale vraag voor Adil. Simonne ventileert tegen Rosa over de houding van Frank. Judith krijgt hulp van een collega. Dries zegt Tom eens flink de waarheid.



Dinsdag 23 januari 2024 - aflevering 5577

Tom en Judith slaan de handen in elkaar om iets belangrijk gedaan te krijgen. Karin is enthousiast over haar laatste zet, maar wil toch nog iets extra ondernemen. Niels heeft gedaan met de examens en wil gaan feesten. Dries klopt aangedaan aan bij Tamara.



Woensdag 24 januari 2024 - aflevering 5578

Tamara maakt schoon schip met Viv. Er hangen spanningen tussen Christine en Adil, en Christine vraagt raad aan Thilly. Frank reageert zijn gemoed af op Eddy en dat pikt die laatste niet. Tim en Sam worden aangesproken op Hannah haar gedrag. Vince is razend op Karin.

Donderdag 25 januari 2024 - aflevering 5579

Sam en Tim zijn het niet eens met elkaar. Viv laat zich van haar harde kant zien en viert haar overwinning met iemand heel onverwacht. Christine wil een speciaal avondje doorbrengen met Adil. De impact van Karins daden is groot.



Vrijdag 26 januari 2024 - aflevering 5580

Zal Judith eindelijk de goede raad van haar zus en Sam toepassen? Eddy komt tot een pijnlijk besef en is ongerust. Tussen Viv en Lowie ontploft het helemaal; Viv is woedend. Simonne krijgt goed nieuws. De emoties worden Femke teveel.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

