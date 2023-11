Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Karin spelt Tom de les en Tamara is razend kwaad. Nancy vraagt raad aan Rosa, Sam is duidelijk tegen Ilias. Eddy wordt verblind door liefde. Lowie is kwaad op Bob. Viv roept Tamara op het matje en Nancy is de kluts kwijt. Marianne is van de kaart en Tamara hakt een knoop door. Peter krijgt een verontrustende telefoon.

Maandag 20 november 2023 - aflevering 5531

Vince en Vicky hebben het over de situatie van hun zoon. Karin spelt Tom de les. Lowie rept zich naar het ziekenhuis met Polly en ook Waldek heeft een dokter nodig. Nancy wordt verrast met een boeket bloemen. Tamara is razend kwaad.



Dinsdag 21 november 2023 - aflevering 5532

Nancy weet niet goed wat ze moet aanvangen met het voorstel van Eddy en vraagt raad aan Rosa. Sam is heel duidelijk tegen Ilias. Na een uitbrander van Viv breekt Tamara helemaal. Lowie zet Bob kwaad op zijn plaats.

Woensdag 22 november 2023 - aflevering 5533

Tamara focust zich op haar werk. Ilias verliest zichzelf helemaal en dat komt Vicky duur te staan. Karin en Femke staan als kemphanen tegenover elkaar. Bob heeft zich goed voorbereid op een gesprek met Tamara. Eddy wordt verblind door liefde. Donderdag 23 november 2023 - aflevering 5534

Terwijl Tamara haar hart lucht bij Lowie, zegt Bob aan Judith dat hij duidelijkheid wil. Simonne krijgt een leuke bedanking. Viv roept Tamara op het matje na een grote fout die ze gemaakt heeft. Nancy is de kluts kwijt en zoekt hulp, maar dan staat Dieter net bij haar.

Vrijdag 24 november 2023 - aflevering 5535

Marianne is aangedaan door nieuws dat ze verneemt van Dries. Tamara heeft voor zichzelf een knoop doorgehakt. Peter krijgt een verontrustend telefoontje. Dieter krijgt een helpende hand aangereikt. 'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.