Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Dieter wil Tim overtuigen en Lowie inspireert Viv en Tamara. Christine heeft het moeilijk met haar planning, Vicky en Vince zijn ongeduldig. Het wordt Thilly teveel en Frank spreekt Lowie moed in.

Maandag 9 oktober 2023 - aflevering 5501

Dieter probeert Tim te overtuigen van zijn gelijk. Een telefoongesprek tussen Eddy en Angèle eindigt in ruzie. Tamara en Viv zitten niet op dezelfde golflengte. Nancy wil eens praten met Dieter. Sam heeft de raad van Tim in de wind geslagen.



Dinsdag 10 oktober 2023 - aflevering 5502

De planning van Christine draait in de soep en ze beseft dat ze hulp nodig heeft. Lowie inspireert Viv en Tamara die een beetje in de put zitten na de tegenvallende cijfers van hun bedrijf. Marianne krijgt een onvoorziene gast over de vloer.



Woensdag 11 oktober 2023 - aflevering 5503

Zonder concrete bewijzen kunnen Tim en Dieter geen actie ondernemen en net nu stoot Dieter op een interessante piste. Vicky en Vince worden ongeduldig. Christine krijgt steun uit onverwachte hoek. Tamara staat op haar strepen.

Donderdag 12 oktober 2023 - aflevering 5504

Dries zoekt Marianne op. Sam en Christine hebben een pittige woordenwisseling. Karin kan Tom niet bereiken. Viv voelt zich in snelheid gepakt door Tamara en Lowie. Thilly heeft het moeilijk met de relatie van haar zus.



Vrijdag 13 oktober 2023 - aflevering 5505

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

