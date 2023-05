Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Silke weet niet meer wat ze moet doen, Dieter stapt naar de korpschef en Eddy maakt zich zorgen. Bob vindt een nieuw elan, Dries staat voor een grote dag. De boekenclub komt samen en Viv heeft een nieuwe job. In de rechtbank gaat het er hard aan toe. Ilias trapt het af in Bart Madam. Hannah is de verjaardag van Joren niet vergeten, Silke wil haar fouten rechtzetten en Ilias krijgt de wind van voor van Thilly.

Maandag 22 mei 2023 - aflevering 5446

Silke krijgt van alle kanten advies, maar daardoor weet ze niet meer wat ze nu effectief moet doen. Rosa heeft haar bedenkingen bij de educatieve methoden die Waldek hanteert. Dieter stapt met lood in de schoenen naar de korpschef. De boosheid van Eddy slaat snel om in bezorgdheid. Vince excuseert zich bij Vicky en Femke, maar hij heeft wel een klacht aan zijn been.

Dinsdag 23 mei 2023 - aflevering 5447

Christine weigert de hulp van Eddy. Bob heeft een nieuw elan gevonden. De opluchting van Silke is groot als ze met haar verhaal bij haar broer terecht kan. Tom pept Dries op ondanks de eigen druk die hij voelt van cliënten die zijn kantoor verlaten. Woensdag 24 mei 2023 - aflevering 5448

Het is de grote dag voor Dries. Thilly en Judith kunnen met hun zorgen bij elkaar terecht. Femke spreekt haar moeder aan over Dieter. Marianne krijgt de boekenclub over de vloer. Viv heeft een nieuwe job te pakken. Donderdag 25 mei 2023 - aflevering 5449

Dieter probeert Maité op andere gedachten te brengen en komt zo zelf op een fijn idee. Vicky en Femke zijn getuige van de frustraties van Vince. Het gaat er hard aan toe in de rechtbank. Ilias trapt het woedend af in Bar Madam. Peter en Tom krijgen goed nieuws te horen. Vrijdag 26 mei 2023 - aflevering 5450

Joren is jarig en dat laat Hannah niet passeren, tot groot ongenoegen van Sam. Silke voelt zich schuldig en wil haar fouten rechttrekken, maar Dries wil er niet van weten. Karin doet een schrikwekkende ontdekking thuis. Ilias krijgt een uitbrander van Thilly. 'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!