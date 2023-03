Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Al sinds jaren is 'Thuis' bij veel Vlaamse gezinnen dé vaste afspraak om samen gezellig in de zetel te duiken en de tv-avond af te trappen. Nieuwsgierig naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 27 maart 2023 - aflevering 5406

De dag begint met onweer voor Christine. Thilly is bezorgd over Harry. De ergernis van Karin groeit en ook Nancy kan die van haar niet wegsteken. Judith krijgt een telefoontje van de aannemer. Frank wil Tim een geheim vertellen. Het geduld van Tamara wordt op de proef gesteld.

Dinsdag 28 maart 2023 - aflevering 5407

Karin krijgt onverwachts de wind van voren. Ilias verneemt fantastisch nieuws. Angèle heeft een hele protestactie tegen Harry op poten gezet. Hannah komt in tranen thuis van school. Harry besluit het heft in eigen handen te nemen.

Woensdag 29 maart 2023 - aflevering 5408

Het is druk bij ACE. Joren maakt Angèle heel gelukkig. Vicky confronteert Ilias met zijn laatste uitspatting. Rosa en Femke slaan de handen in elkaar. Zowel Britney als Judith hebben te kampen met stress. Sam krijgt opnieuw een sprankeltje hoop.

Donderdag 30 maart 2023 - aflevering 5409

Het alarm in Bar Madam gaat af. Joren wordt geconfronteerd met beelden die hij niet snel zal vergeten. Frank biedt Ilias een ideale oplossing aan voor zijn probleem. Karin voelt meer en meer tegenwerking van haar medevennoten.

Vrijdag 31 maart 2023 - aflevering 5410

Simonne en Frank staan op het punt om te vertrekken naar Marokko. Tom kan het niet laten om Karin te jennen. Christine wordt hard aangepakt door Adil. Thilly maakt zich zorgen over Harry. Silke blijft overtuigd van haar standpunt. Opnieuw is er verdachte activiteit in Bar Madam.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op Eén.

