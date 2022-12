Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Al sinds jaren is 'Thuis' bij veel Vlaamse gezinnen dé vaste afspraak om samen gezellig in de zetel te duiken en de tv-avond af te trappen. Nieuwsgierig naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 19 december 2022 - aflevering 5336

Niels stelt zich vragen wanneer hij een huilende Tamara ziet thuiskomen. Femke drukt het vooroordeel van Dieter de kop in. Viv zoekt contact met Lowie, maar die heeft andere zaken aan zijn hoofd.

Dinsdag 20 december 2022 - aflevering 5337

De frustraties van Peter komen van diep. Sam is bezorgd over haar mama. Katrien vliegt uit tegen Lowie. Judith besluit om zich niet in te houden tegenover haar zus. Waldek wil er zijn voor Rosa.

Woensdag 21 december 2022 - aflevering 5338

Er wordt een fototentoonstelling georganiseerd in de Withoeve. Eddy spuwt zijn gal tegen Frank. Tim ziet een optreden binnenkort niet zitten.

Donderdag 22 december 2022 - aflevering 5339

Christine neemt te veel hooi op haar vork, tot grote bezorgdheid van Adil. Joren kan op de steun van Frank blijven rekenen. Viv wil met Lowie praten.

Vrijdag 23 december 2022 - aflevering 5340

Britney en Robin brengen hun rapport mee naar huis. Rosa wordt verrast. Onder lichte dwang van Christine gaat Adil met Harry praten. De emoties lopen hoog op bij Lowie.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 18.30 uur op Eén.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!